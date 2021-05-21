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Дума (Болгария): полезные евроидиоты

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Пленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Комитет Европарламента по международным отношениям опубликовал проект доклада, в котором сформулированы основные принципы выстраивания отношений с Россией. Автор отмечает русофобское безумие европейских парламентариев.

Одно из значений термина "полезные идиоты" - люди, считающие, что злодеяние якобы благое дело. Это слово хорошо подходит для описания комитета Европарламента по международным отношениям, опубликовавшего проект доклада, в котором сформулированы основные принципы, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией. Учитывая, в какое русофобское безумие впало большинство этой европейской организации, нет сомнений, что доклад будет одобрен.

Комиссия рекомендует остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Считая себя праведными защитниками рыночных отношений, полезные евроидиоты отказываются от более дешевого газа только потому, что он российский, и готовы платить за гораздо более дорогой газ только потому, что он американский. Они считают себя великими демократами, поэтому не спрашивают избравших их налогоплательщиков, хотят ли те раскошелиться на заокеанский газ. Им дорого единство Европы, поэтому они сеют раздор между Германией, Австрией, Венгрией и рядом европейских компаний, которым нужен "Северный поток - 2" и которые вложили в него немалые деньги. Они не такие транжиры как русские олигархи, поэтому заставляют Германию и ряд европейских компаний спустить на ветер миллиарды, чтобы выплатить России неустойку в случае остановки проекта. Наконец, они же европейские депутаты, поэтому неудивительно, что они раздуваются от гордости, что превратили европейское учреждение в американскую марионетку.

Комиссия также предлагает ЕС, НАТО и партнерам оказать массированное давление на Россию, чтобы вернуть Украине "оккупированные территории". Полезные евроидиоты такие демократы, что советуют Крыму отказаться от своего свободного волеизъявления присоединиться к России и вернуться в Киев в логово националистического зверя, жаждущего распотрошить его.

Доклад предлагает применить к России стратегию "Восточного партнерства", уже опробованную на некоторых ее соседях. Учитывая состояние Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении, комиссия рекомендует России катастрофически истощенное партнерство. Рекомендует истощить ее стабильность цветными революциями, экономику - деловой агрессией со стороны транснациональных компаний, независимую внешнюю политику - зависимостью от Запада.

В диалоге с Москвой комиссия собирается говорить только о демократических преобразованиях, уважении прав человека или проведении честных выборов. Исторический опыт показывает, что эти в целом праведные ценности в руках Запада становятся пагубным оружием, ведущим к развалу государств, социальным потрясениям, войнам и конфликтам в геополитических целях. Осознают ли полезные евроидиоты, что таким образом они дискредитируют демократию?


Юри Михалков

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