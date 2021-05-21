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РИА Новости

Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтийским морем

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Многоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух, чтобы сопроводить стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США над Балтикой.

"Девятнадцатого мая 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе России воздушная цель", — сообщила пресс-служба Западного военного округа.

После разворота иностранного самолета российский истребитель вернулся на аэродром. Нарушения российской границы не произошло, полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

В последние годы Россия не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих границ. Альянс расширяет подобные инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".

В МИД отмечали, что Москва будет учитывать настрой НАТО во внешнеполитическом и военном планировании. Как подчеркивали в Кремле, Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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