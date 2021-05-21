Путин заявил Пашиняну, что Россия продолжит способствовать нормализации обстановки на армяно-азербайджанской границе

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"В развитие предыдущего обмена мнениями подробно обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путем переговоров", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что российская сторона, как посредник, активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе.