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Интерфакс-АВН

Путин заявил Пашиняну, что Россия продолжит способствовать нормализации обстановки на армяно-азербайджанской границе

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Никол Пашинян и Владимир Путин
Никол Пашинян и Владимир Путин.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"В развитие предыдущего обмена мнениями подробно обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путем переговоров", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что российская сторона, как посредник, активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
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