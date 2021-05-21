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На бомбившем Ирак израильском F-16 заметили надпись на русском

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Источник изображения: Фото: @arizona_planespotter

На истребителе четвертого поколения F-16A/B Netz, принадлежащем частной израильской компании Top Aces, имеются опознавательные знаки, которые по дизайну напоминают символику Воздушно-космических сил (ВКС) России и Военно-воздушных сил (ВВС) Китая, замечает The Drive.

Согласно изданию, ранее F-16A/B Netz эксплуатировался ВВС Израиля, после чего был продан частной компании, услугами которой пользуются, в частности, ВВС США, применяя истребитель в качестве имитатора вражеского истребителя.

The Drive напоминает, что F-16A 78-0322 с надписью «Опыт Важен», написанной на русском языке, в июне 1981 года участвовал в операции Opera, в ходе которой Израиль разбомбил ядерный реактор Osirak, построенный в Ираке французами.

В мае член коллегии Военно-промышленной комиссии России, член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 можно было бы сделать палубным самолетом.


Иван Потапов

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Израиль
Ирак
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
F-16
ПАК ФА
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ВПК РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
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