На истребителе четвертого поколения F-16A/B Netz, принадлежащем частной израильской компании Top Aces, имеются опознавательные знаки, которые по дизайну напоминают символику Воздушно-космических сил (ВКС) России и Военно-воздушных сил (ВВС) Китая, замечает The Drive.

Согласно изданию, ранее F-16A/B Netz эксплуатировался ВВС Израиля, после чего был продан частной компании, услугами которой пользуются, в частности, ВВС США, применяя истребитель в качестве имитатора вражеского истребителя.

The Drive напоминает, что F-16A 78-0322 с надписью «Опыт Важен», написанной на русском языке, в июне 1981 года участвовал в операции Opera, в ходе которой Израиль разбомбил ядерный реактор Osirak, построенный в Ираке французами.

В мае член коллегии Военно-промышленной комиссии России, член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 можно было бы сделать палубным самолетом.

Иван Потапов