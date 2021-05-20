Гидрографы обеспечили безопасное плавание по Черному морю

Экипажи судов гидрографической службы Черноморского флота (ЧФ) завершили проведение лоцмейстерских работ по ревизии и замене плавучих предостерегательных знаков в морских акваториях пунктов базирования сил флота в Крыму и на Кавказском побережье.

Гидрографы флота провели проверку соответствия навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной ассоциацией маячных служб, выполнили осмотр надводной и подводной части знаков, оценили их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения.

Также в ходе выполнения работ специалисты произвели замену отдельных частей светооптических аппаратов и аккумуляторов и, в случае необходимости, плавучих знаков в целом.

Выполненные специалистами гидрографической службы ЧФ лоцмейстерские работы связаны с обеспечением безопасности мореплавания кораблей флота и гражданских судов, осуществляющих заходы в порт Севастополь и другие базы флота.

Работы в акватории Чёрного моря выполняли 15 гидрографических судов и катеров из состава гидрографической службы ЧФ.