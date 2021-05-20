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Боевые беспилотники набираются опыта в Южной Осетии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Налет беспилотной авиации 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии в зимнем периоде обучения составил более 3 тыс. часов.

Расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами вели видеофиксацию при выполнении военнослужащими упражнений стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, гранатометов и минометов, проведении боевых стрельб отделений и взводов, ротных и батальонных тактических учений, передавали координаты целей для их последующего уничтожения при ведении огня артиллерийскими подразделениями с закрытых огневых позиций.

Кроме того, операторы беспилотной авиации совершенствовали навыки действий при внезапном изменении направления и скорости ветра, температуры воздуха, обледенении комплексов во время полета, приеме и передаче сигналов при выпадении осадков и ведении условным противником радиоэлектронного подавления.

В ЮВО сообщили, что в летнем периоде обучения военнослужащие подразделений беспилотной авиации обеспечат наблюдение за ходом выполнения мероприятий боевой подготовки на 30 общевойсковых полигонах округа.

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Страны
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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