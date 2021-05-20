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Китайский ровер «Чжужун» прислал свои первые снимки Марса

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Цветной снимок Марса, сделанный задней камерой ровера. Видна антенна марсохода и его солнечные панели.
Цветной снимок Марса, сделанный задней камерой ровера. Видна антенна марсохода и его солнечные панели.
Источник изображения: CNSA / PEC

Первый китайский марсоход «Чжужун» прислал снимки с поверхности Марса. Фотографии подтвердили, что солнечные панели и антенна ровера раскрылись успешно, и помогут специалистам построить план передвижений ровера, сообщает CNSA.

«Чжужун» совершил посадку на юге равнины Утопия в северном полушарии Марса 15 мая 2021 года в рамках первой китайской марсианской миссии «Тяньвэнь-1». Масса шестиколесного планетохода составляет 240 килограмм, полезная нагрузка включает в себя камеры, георадар, магнитометр, метеостанцию и анализатор грунта. Ожидается, что ровер не только продемонстрирует свою жизнеспособность в течение 90 марсианских дней (с возможностью продления работы), но и проведет исследования поверхности и подповерхностных слоев грунта.

17 мая орбитальный зонд перешел на новую околомарсианскую восьмичасовую орбиту, на которой он будет работать в качестве ретранслятора, поддерживая связь между марсоходом и Землей. После этого «Чжужун» начал передачу телеметрии, а 19 мая на Землю пришли первые снимки, сделанные марсоходом. На них видны элементы ровера, стоящего на посадочной платформе, а также ближайшие окрестности, покрытые песком и мелкими камнями.


Момент отделения капсулы с ровером от орбитального зонда.

Источник изображения: CNSA / PEC


Снимки подтвердили, что солнечные панели и антенна ровера раскрылись успешно. Кроме того, китайские специалисты показали анимацию из снимков, полученных орбитальным зондом, демонстрирующую отделение капсулы с ровером. Дата съезда ровера с посадочной платформы пока не определена, в настоящее время специалисты занимаются изучением снимков.


Черно-белый снимок Марса, сделанный передней камерой ровера.

Источник изображения: CNSA / PEC


О том, как Китай намерен исследовать Марс можно узнать из нашего материала «Вопросы к небу».

Александр Войтюк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
Марс
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