FCAS: Франция, Испания и Германия строят истребитель 6-го поколения

Четыре года потребовалось странам-партнёрам программы FCAS, чтобы согласовать постройку первого прототипа. Вчера, 18 мая, портал defensenews.com сообщил о том, что Франция, Испания и Германия согласовали переход разработки истребителя нового поколения на уровни 1B и 2.

После нескольких месяцев тяжёлых переговоров стороны договорились о финансировании следующего этапа работ. Они будут включать в себя фазу 1B — создание демонстратора технологий (один самолёт вместо ранее обсуждавшихся двух), а также постройку прототипа истребителя в рамках фазы 2, который должен подняться в небо к 2027 году.

Макет истребителя FCAS Источник изображения: flightglobal.com

При этом Франция и Германия предоставили различные данные о стоимости работ. Так, в Минобороны Франции указали, что фазы разработки 1B и 2 обойдутся в €3,5 млрд, которые будут оплачены в равных частях всеми участниками проекта. В Минобороны Германии объявили, что на данном этапе работ расходы немецкой стороны составят свыше €4 млрд.

FCAS должен стать европейским истребителем будущего. При этом известно, что аналогичную работу ведёт Великобритания при содействии Швеции и Италии. Кроме того, стелс-истребитель планируют разработать в Турции.