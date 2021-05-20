Военный эксперт оценил экспортный потенциал вертолетов Ка-52М

Россия планирует экспортировать ударные вертолеты Ка-52М. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин выразил уверенность, что российское предложение вызовет интерес у западных покупателей, и объяснил почему.

Модернизированная версия ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" – Ка-52М может быть выведена на зарубежный рынок, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в преддверии открытия выставки HeliRussia-2021.

"В ближайшем будущем мы и наши иностранные партнеры ожидаем вывод на внешний рынок модернизированной версии Ка-52, над которой в настоящее время ведется работа в "Вертолетах России", – сказал он.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин отметил, что Ка-52 "Аллигатор" – разведывательно-ударный вертолет нового поколения, способный поражать бронированную технику, наземные и воздушные цели.

"Надо сказать, что Ка-52 – это один из самых современных российских боевых вертолетов, он вооружен артиллеристским вооружением – это 30-мм автоматическая пушка 2А42, на нем установлены противотанковые ракетные комплексы, есть радиолокатор с активной фазированной антенной решеткой, которая позволяет обнаруживать цели как на земле, так и в воздухе и одновременно поражать их набором вооружений. Машина способна действовать при любой погоде и в любое время суток. На базе Ка-52 "Аллигатор" создан и корабельный вариант базирования этого вертолета – Ка-52К "Катран", и первая страна-покупатель – это Египет", – сказал он.

По словам военного эксперта, Россия выгодно отличается от своего главного конкурента на рынке вооружений.

"Наша техника традиционно выигрывает у западной по критерию цена-качество. Если какое-то иностранное государство не готово вкладывать безумные деньги и впоследствии еще и зависеть от политических прихотей продавца (я имею в виду США), связывать военно-техническое сотрудничество с политической лояльностью, то Россия этого не делает. Мы готовы поставлять технику, технически ее обслуживать и не увязывать это с политической конъюнктурой", – заключил Дмитрий Литовкин.