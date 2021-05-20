Defence 24 (Польша): Россия меняет разведывательные Су-24МР на беспилотники и Су-34

Автор обращает внимание на последние новости в оснащении российской авиации разведывательным электронным оборудованием. Обращается внимание на важную тенденцию — замену некоторых самолетов-разведчиков беспилотными аппаратами. Тем не менее автор делает вывод: полностью заменить самолеты-разведчики БПЛА не смогут, и в этой области в обороне РФ возникают не заполненные пока бреши.

Российское министерство обороны решило начать постепенный процесс перевооружения разведывательных эскадрилий, располагавших самолетами Су-24МР, и оснастить их беспилотными аппаратами дальнего радиуса действия. Это не означает, что россияне полностью откажутся от использования в реализации таких задач пилотируемых машин. Бомбардировщики Су-34 планируется оснастить специальными контейнерами для ведения оптико-электронной и радиотехнической разведки.

Как сообщает газета "Известия", решение уже принято, а план начали приводить в действие. Внедряется он в первую очередь потому, что устарело разведывательное оснащение машин Су-24МР - специальной модификации фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Сейчас используемые в них решения не соответствуют потребностям российских вооруженных сил, кроме того, эти машины довольно легко уничтожить. В воздушно-космических силах до сих пор остается примерно 70 Су-24МР и еще полтора десятка в авиации ВМФ.

Беспилотники - более дешевые и универсальные

Согласно информации российских СМИ, которая, как рассказывается, получена из надежных источников, в разведывательных подразделениях Су-24МР будут постепенно заменять на БПЛА "Орион" и прежде всего на более крупные аппараты - "Альтиус-У". Эти системы могут вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку, их сложнее обнаружить. Кроме того, они способны гораздо дольше работать в районе боевых действий, обеспечивая информацией наземные и воздушные подразделения. Это значительно повышает эффективность использования данных, а также сокращает время от их сбора до перераспределения.

Можно предположить, что машины "Орион", беспилотники тактического класса, на которые сейчас наблюдается значительный спрос, попадут в те подразделения, где ранее использовались реактивные самолеты Су-24МР. Однако объем их задач окажется иным из-за потенциала данной платформы.

БПЛА "Орион" - это разведывательно-ударная машина, предельная высота полета которой составляет 7 500 метров, продолжительность полета - 24 часа, а максимальная скорость - 200 километров в час. От наземного пункта управления аппарат может удалиться на 250 километров (на 300 с ретранслятором). Конструкция этой машины типична для БПЛА такого класса: это среднеплан с V-образным хвостовым оперением и расположенным в хвостовой части двигателем с толкающим винтом. В носовой части находится оптико-электронная система с двумя тепловизионными камерами, широкоугольной телевизионной камерой, и лазерным дальномером-целеуказателем. Под крыльями можно разместить груз (вооружения или дополнительное оборудование) весом в 200 килограммов. Все это значительно ограничивает возможности использования "Ориона" в роли замены или преемника Су-24МР.

Более вероятно, что таковыми станут БПЛА "Альтиус-У" - машины MALE-класса (средневысотные с большой продолжительностью полета). "Альтиус-У" может находиться в воздухе до 48 часов, а благодаря использованию спутникового канала управления - действовать в любой точке мира. Машины такого типа имеют грузоподъемность более 1 000 килограммов, это больше, чем взлетная масса "Ориона". "Альтиус-У" способен нести не только вооружения, но и дополнительные разведывательные системы, аппаратуру можно установить также внутри корпуса. Какой будет окончательная конфигурация, которая пойдет в производство, пока не известно. Россияне делают упор на информации, касающейся современных систем вооружения для этой машины, которая должна в ближайшее время поступить на службу.

Полет беспилотника «Альтиус-У» Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Беспилотники не решат всех проблем?

Конечно, развивающие относительно небольшую скорость беспилотные аппараты с их ограниченными возможностями не могут стать равноценной земной сверхзвуковым самолетам-разведчикам Су-24МР, поэтому россияне будут заниматься не только внедрением БПЛА, но и модернизацией части Су-34, направленной, в частности, на их адаптацию к выполнению разведывательных задач. В рамках программы "Сыч" они получат возможность переносить унифицированные подвесные разведывательные контейнеры трех видов: оптико-электронные, радиотехнические и радиолокационные. Благодаря этому оборудованию Су-34 сможет самостоятельно обнаруживать наземные, морские и воздушные цели при любых погодных условиях и на большем расстоянии, чем он может это делать сейчас.

Первые модернизированные машины, согласно полученной российской газетой "Известия" информации, поступили на испытания в части Центрального военного округа. Об одном из вариантов разведывательного контейнера для Су-34 сообщалось уже в 2016 году. Систему радиолокационной разведки (УКР-РТ) опробовали в Сирии. Как сообщают некоторые источники, она создавалась на базе аппаратуры радиотехнической разведки М-410. Это уменьшенная версия комплекса "Фракция", который используется в самом новом самолете-разведчике Ту-214Р. Она предназначена для обнаружения и идентификации наземных, воздушных и морских целей посредством фиксации излучения их бортовых радиолокационных систем и радиосвязи.

Помимо УКР-РТ создан вариант контейнера с современными радиолокационными приборами (УКР-РЛ) и контейнер для ведения оптико-электронной разведки (УКР-ОЭ) как в оптическом, так и в инфракрасном диапазоне. Все варианты контейнеров довольно объемны. По немногочисленным фотографиям (официальной информации на их тему нет), можно судить, что их длина составляет около 5 метров, а вес находящегося внутри оборудования весьма солиден.

Что важно, в отличие от Су-24МР, аппараты Су-34, оснащенные универсальными разведывательными комплексами, смогут передавать данные по защищенному каналу связи наземным силам в режиме реального времени. Это особенно важно в условиях безъядерного конфликта с использованием обычных вооружений, когда возникает необходимость обнаружить важные тактические и стратегические цели, а также проследить за ними. В заданиях такого типа беспилотные аппараты пока не смогут заменить снимаемые с вооружения Су-24МР, понадобится замена в виде пилотируемого сверхзвукового самолета-разведчика.

Юлиуш Сабак (Juliusz Sabak)