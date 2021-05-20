"Вот цена всех парадов": в Белоруссии разбился военный самолет

В Белоруссии при крушении самолета Як-130 погибли два пилота

Минобороны Белоруссии сообщило о гибели двух летчиков в результате крушения военного самолета в Барановичах. Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность Як-130. Пилоты уводили самолет от жилых домов и смогли катапультироваться, но было слишком поздно.

Военно-учебный самолет ВВС Белоруссии - новейший Як-130 - упал в Барановичах, выполняя тренировочный полет. Как сообщает БелТА со ссылкой на белорусское Минобороны, оба летчика погибли.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиабазы майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко - летчик этого звена.

Пилоты в ходе полета обнаружили неисправность самолета и пытались увести его от жилой застройки и улиц города. Маневр им удался, и военные успели катапультироваться, но погибли от полученных травм.

Других жертв и разрушений нет. На видео с места происшествия видно, что двигатель и другие детали разбившегося самолета разбросаны по огородам. «Окна у двух соседних домов выбиты. На месте работают машины МЧС», - сообщает белорусское издание Onliner.

Сначала сообщалось, что один из летчиков выжил. В пресс-службе брестского областного управления СК журналистам не подтвердили и не опровергли информацию о состоянии пилота. «Звоните после обеда», - заявили в СК.

Так выглядит место крушения. Очевидец говорит, это учёбный самолёт: «Примерно 20 минут назад в Барановичах упал учебный самолет. Окна у двух соседних домов выбиты. На месте работают машины МЧС» pic.twitter.com/euYL5lVUwd - Onliner (@OnlinerBY) May 19, 2021



В соцсетях местные жители сообщают, что самолет совершал полет в рамках подготовки к авиашоу ко дню города. Перед крушением Як-130 выполнял фигуры высшего пилотажа, с ним летели еще два самолета. Видео их полета опубликовал Telegram-канал Новости Виртуального Бреста.

«Вот цена всех парадов и демонстрация силы и мастерства. Кому нужны эти самолеты еще с той эпохи? Людей жалко», - пишут в соцсетях комментаторы. Им отвечают: «Летчики не рождаются с определенным набором нужных навыков. С парадом или без, они все равно бы летали... обучение и оттачивание мастерства никто не отменял. И красивые виражи - это тоже не для красоты как бы... Есть определенные этапы обучения летчиков, есть специальные "упражнения". Трагедия ужаснейшая! Но опять же... если бы не доведенные до автоматизма действия пилотов, жертв было бы больше!»

Примечательно, что ровно 24 года назад, 19 мая 1997 года, в Барановичах разбился самолет Су-17 под управлением летчика Сергея Погребана.

Рухнувший сегодня в Барановичах Як-130 совсем недавно поступил на боевое дежурство. Таких Як-130 было всего 12 единиц на вооружении ВВС Белоруссии. В начале 2020 года издание Military Watch составило рейтинг современных учебно-боевых самолетов (УБС) из пяти позиций, в котором российский Як-130 был поставлен на последнее место. Его обошли самолеты из Тайваня, КНР и Южной Кореи. «Его летные характеристики оставляют желать лучшего по сравнению с конкурентами из восточной Азии»: очень низкая скорость набора высоты, посредственная маневренность, малая эксплуатационная высота и дозвуковая скорость, писало издание.

Это, считают эксперты Military Watch, частично компенсируют развитая авионика, высокотехнологичное оборудование и доступ к ряду современных боеприпасов. Тем не менее, как считает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок, этот список тенденциозен и претензии к российскому самолету не обоснованы.

Петр Николаев