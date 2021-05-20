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Российская газета

Появилось новое фото китайского аналога САУ 2С9 "Нона-С"

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Источник изображения: rg.ru

Китайская авиадесантная 120-мм самоходная артиллерийская установка была впервые продемонстрирована на 12-м Международном аэрокосмическом салоне AIRSHOW CHINA 2018.

Эту САУ, созданную на шасси боевой машины десанта ZBD-03, считают аналогом российской 2С9 "Нона-С", которая более 40 лет эксплуатируется в отечественных воздушно-десантных войсках и морской пехоте и прекрасно показала себя в многочисленных войнах и вооруженных конфликтах.

После первой презентации прошло почти три года, однако, судя по всему, новинка так и не поступила в массовое производство, и в настоящее время на полигонах продолжается процесс доводки.

Считается, что при создании этого образца военной техники было использовано орудие, ранее уже устанавливаемое на колесных PLL-05 и гусеничной PPZ-10.

Эта артсистема может применять осколочно-фугасные снаряды и мины китайского и зарубежного производства.

Дальность стрельбы боеприпасами первого типа достигает 9500 метров, второго - 8500 метров. Скорострельность - 8 и 10 выстрелов в минуту соответственно.

Как и базовая машина, самоходка обладает хорошей подвижностью - максимальная скорость по шоссе составляет не менее 65 км/ч. Имеется возможность вплавь преодолевать водные преграды.

Бронирование защищает от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов.

В настоящее время также модернизируется боевая машина десанта ZBD-03, на нее установлено усовершенствованное прицельное оборудование, что повысило точность стрельбы из пушки во время движения.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
ZBD-03
Нона-С
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