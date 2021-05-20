Россия следит: почему Украина и Грузия должны вступить в НАТО (The National Interest, США)

Автор дает США пошаговую инструкцию о том, как заставить Путина заплатить за свою «агрессию». Украина хочет в НАТО, потому что боится оказаться разменной монетой в игре России и Запада, и Америке нужно исполнить это желание как можно скорее. Даже несмотря на то, что некоторые члены альянса выступают против.

Любые действия, за исключением полного членства Грузии и Украины в НАТО с немедленным усилением обороны этих стран, только подтолкнут Россию вести себя более агрессивно по отношению к ним.

Неопределенность в долгосрочном будущем Украины подрывает мир и стабильность во всей Европе. Чем быстрее и увереннее США и европейские союзники откроют Киеву путь к полной интеграции с Западом, тем быстрее разрешится эта неясность.

В своего ходе недавнего визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony Blinken) говорил правильные вещи. "Мы полностью вас поддерживаем. Наши партнеры тоже. Пару недель назад я был в НАТО и слышал там то же самое. Мы обращаемся к России, чтобы она прекратила безрассудные и агрессивные действия", - сказал Блинкен президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Но насколько эти слова имеют значение? Путин - это проблема. Он уважает поступки, а не слова. Настоящий вопрос в том, что Америка будет делать?

Москва 22 апреля объявила о выводе войск из Крыма. На самом же деле вывели лишь малую их часть. Крым остается крупной военной базой Москвы. Большая часть войск и тяжелой техники, которую Россия стянула в Крым и на восточную границу Украины этой весной, остается на месте, а это значит, что сохраняется угроза вторжения.

Чтобы увеличить свой оборонный потенциал, Украине нужна помощь Запада. По данным Politico, Украина хотела бы, чтобы Вашингтон продавал ей больше вооружения. В прошлом месяце министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал Reuters, что речь идет о технологии защиты от снайперов, системах ПВО и оборудовании, которое сможет противостоять способности России заглушать украинские коммуникационные линии. Приоритетом является также обучение территориальной обороне.

В настоящее время обсуждается идея сократить путь Украины к членству в НАТО. В этом месяце в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Зеленским президент Польши Анджей Дуда (Andrzej Duda) заявил: "В июне на саммите НАТО планируется обсудить дорожную карту, план шагов Украины по вступлению в НАТО". К сожалению, ключевые Западные члены альянса, Германия и Франция, не разделяют этот подход. Кроме того, не похоже, что Соединенные Штаты планируют настаивать на решении этого вопроса.

Даже если бы США убедили других членов НАТО предоставить Украине (и Грузии, она уже давно стоит в очереди) план действий по вступлению, каким будет истинный смысл этого заявления с точки зрения военной безопасности, учитывая сегодняшнее давление со стороны России? Предотвратит ли этот шаг очередное военное вторжение России, когда не принято никаких обязательств по защите этих стран?

Любые действия, за исключением полного членства Грузии и Украины в НАТО с немедленным усилением обороны этих стран, только подтолкнут Россию вести себя более агрессивно по отношению к ним. Без полноправного членства любое заявление НАТО об обязательствах или даже продвижения на пути к вступлению в альянс не будут иметь никакого значения для безопасности этих стран.

Горькая правда заключается в том, что на сегодняшнем этапе было бы нереалистично ожидать принятия каких-либо значимых решений, гарантирующих безопасность Украины и Грузии под эгидой НАТО или в рамках двустороннего договора с Соединенными Штатами.

Украина, как и некоторые другие страны Восточной Европы, издавна боялась стать разменной монетой в масштабной геополитической реорганизации, устроенной Россией и Западом. Показательно, что после визита Блинкена министр иностранных дел Украины Кулеба публично заявил, что его заверили, - Путин и Байден не станут принимать никаких решений без учета интересов Украины.

В конечном итоге, Соединенные Штаты и согласные с их мнением европейские союзники должны как можно скорее сделать все, что в их силах, чтобы Украина оказалась Путину не по зубам.

Мы должны поделиться с Украиной разведданными о наращивании российского военного присутствия, а соответствующие спутниковые снимки должны стать доступны публике.

Соединенным Штатам стоит значительно нарастить свое военно-морское присутствие в Черном море. Хотя после вторжения России на Украину в 2014 году США значительно увеличили свое присутствие, с тех пор оно было изрядно сокращено. Это было ошибкой. Более того, мы должны помочь Украине улучшить военно-морской потенциал.

Кроме того, Соединенным Штатам стоит усилить свое давление по уничтожению "Северного потока - 2".

Однако прежде всего США должны обращаться с Украиной и Грузией как с фактическими членами НАТО. Это должно немедленно привести к помощи в обучении, военной совместимости и совместным учениям, продаже оружия (с меньшими ограничениями) и соглашениям по кибербезопасности.

Однако Соединенные Штаты и в целом Запад должны ясно дать понять, что любая будущая агрессия в сторону Украины и ее независимо мыслящих соседей приведет к санкциям, которые будут призваны подорвать финансирование и оперативный потенциал ведущих российских государственных и связанных с государством энергетических компаний и важнейших отраслей.

Так Путину придется по-настоящему заплатить за свою агрессию. Это нужно было сделать еще сразу после того, как Россия начала перекраивать границы Украины и Грузии.

Пока будущее Украины в значительной степени лежит на ее же плечах, Запад должен без колебаний делать все, что в его силах, чтобы поддержать ее.

Мамука Церетели (Mamuka Tsereteli), Джеймс Джей Карафано (James Jay Carafano)