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ТАСС

Совфед одобрил закон об освобождении от медкомиссии призывников с отсрочкой по учебе

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Призывники на территории сборного пункта военного комиссариата на улице Введенского канала в городе Санкт-Петербурге
Призывники на территории сборного пункта военного комиссариата на улице Введенского канала в городе Санкт-Петербурге.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Такие призывники смогут пройти медосвидетельствование, подав соответствующее заявление

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который освобождает от обязательной медкомиссии призывников с отсрочкой или освобождением от призыва по семейным обстоятельствам или в связи с обучением.

"Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, имеющих основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу или право на освобождение от призыва на военную службу, проводится по их заявлению", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как подчеркивается в законе, у многих граждан, признанных годными к службе, есть основания для отсрочки или освобождения от призыва. Такие призывники будут освобождены от обязательной медкомиссии, а при желании смогут пройти медосвидетельствование, подав соответствующее заявление.

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