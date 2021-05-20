Совфед одобрил закон об освобождении от медкомиссии призывников с отсрочкой по учебе

Такие призывники смогут пройти медосвидетельствование, подав соответствующее заявление

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который освобождает от обязательной медкомиссии призывников с отсрочкой или освобождением от призыва по семейным обстоятельствам или в связи с обучением.

"Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, имеющих основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу или право на освобождение от призыва на военную службу, проводится по их заявлению", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как подчеркивается в законе, у многих граждан, признанных годными к службе, есть основания для отсрочки или освобождения от призыва. Такие призывники будут освобождены от обязательной медкомиссии, а при желании смогут пройти медосвидетельствование, подав соответствующее заявление.