Во Владикавказе открыли предприятие по пошиву обмундирования для силовых структур

В ближайшее время в городе также заработает магазин "Армии России"

ВЛАДИКАВКАЗ. 19 мая. /ТАСС/. Предприятие по пошиву форменного обмундирования для Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры РФ открылось в среду во Владикавказе, в церемонии открытия приняли участие генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов и начальник вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Валерий Кудрявцев.

"Если посмотреть на эту фабрику, то она, казалось бы, небольшая, но поставляет свою продукцию фактически для всех Вооруженных сил страны. Спасибо Министерству обороны России и "Военторгу" за такое предприятие. Со своей задачей они справились. И это не последняя точка роста", - сказал на церемонии открытия врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Предприятие на площади более 700 кв. м по государственному заказу обеспечивает поставку вещевого имущества для Министерства обороны РФ, форменного обмундирования для МЧС России и Генеральной прокуратуры РФ.

На производстве работает около 860 сотрудников. Предприятие производит повседневные костюмы, демисезонные куртки, футболки и другие изделия. Вся продукция полностью соответствует нормативно-технической документации, прошла лабораторные испытания, имеет все необходимые сертификаты соответствия требованиям международного стандарта.

Предприятие создано компанией "Сандора", которая является дочерней компанией АО "Военторг".

В ближайшее время во Владикавказе будет открыт также магазин "Армии России".