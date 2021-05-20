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ТАСС

Новый российский бронеавтомобиль-амфибия "Стрела" впервые покажут в Африке

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Легкий скоростной броневик "Стрела"
Легкий скоростной броневик "Стрела".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ООО "ВПК"

Международная выставка Shield Africa 2021 пройдет в Кот-д'Ивуаре с 8 по 10 июня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Плавающий бронеавтомобиль "Стрела" разработки российской "Военно-промышленной компании" (ВПК) будет впервые представлен на международной выставке вооружений Shield Africa 2021, которая откроется в Абиджане (Кот-д'Ивуар) 8 июня. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ВПК.

"[На выставку] уже отправлены натурные образцы многоцелевых колесных бронированных машин "ВПК-Урал", СБМ [специальная бронемашина] "Тигр" в комплектации "Рейд" и бронированный автомобиль-амфибия "Стрела", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий, компания наращивает усилия по продвижению техники на рынки стран Африки. "Такая агрессивная политика по завоеванию африканского рынка связана с тем, что в результате пандемии заметно снизилась деловая активность в прошлом году и сейчас мы наверстываем упущенное", - привели в пресс-службе слова Красовицкого.

ВПК является крупнейшим российским производителем колесной бронетехники.

Международная выставка Shield Africa 2021 пройдет с 8 по 10 июня.

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Страны
Россия
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