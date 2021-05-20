Военный самолет потерпел крушение в Белоруссии

Военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел катастрофу в белорусском городе Барановичи, сообщает в среду, 19 мая, БелТа.

По данным агентства, самолет упал на площадке перед двухэтажными домами, территорию огородили специалисты.

Первоначально сообщалось, что воздушное судно упало на жилой частный дом.

В Минобороны Белоруссии сообщили, что причиной произошедшего стала техническая неисправность воздушного судна, которую экипаж обнаружил во время учебно-тренировочного полета.

На борту находились два пилота, оба погибли.

В ведомстве сообщили, что семьям погибших будет оказана помощь. Других жертв и разрушений в результате инцидента нет.

На место происшествия выехала комиссия оборонного ведомства во главе с заместителем министра обороны Белоруссии по вооружению.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что крушение военного вертолета в Зимбабве привело к смерти четырех человек. В процессе падения вертолет приземлился на дом и превратил здание в руины.