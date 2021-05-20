Войти
Известия.ru

Военный самолет потерпел крушение в Белоруссии

644
0
-1
Источник изображения: Фото: t.me/belta_telegramm

Военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел катастрофу в белорусском городе Барановичи, сообщает в среду, 19 мая, БелТа.

По данным агентства, самолет упал на площадке перед двухэтажными домами, территорию огородили специалисты.


Первоначально сообщалось, что воздушное судно упало на жилой частный дом.

В Минобороны Белоруссии сообщили, что причиной произошедшего стала техническая неисправность воздушного судна, которую экипаж обнаружил во время учебно-тренировочного полета.

На борту находились два пилота, оба погибли.

В ведомстве сообщили, что семьям погибших будет оказана помощь. Других жертв и разрушений в результате инцидента нет.

На место происшествия выехала комиссия оборонного ведомства во главе с заместителем министра обороны Белоруссии по вооружению.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что крушение военного вертолета в Зимбабве привело к смерти четырех человек. В процессе падения вертолет приземлился на дом и превратил здание в руины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Зимбабве
Продукция
Як-130
Похожие новости
16.05.2019
Главная оружейная выставка Белоруссии открывается в Минске
02.08.2018
Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх
01.07.2013
Рособоронэкспорт: контракт на экспорт Ка-52 подпишем уже в 2013 году
30.11.2011
Корпорация «Иркут» оценивает емкость рынка самолетов Як-130 до 2015 года в 250 ед.
28.09.2010
В период до 2040 года на экспорт может быть поставлено более 300 УБС Як-130
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:53
  • 14
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 20.05 11:45
  • 3
Российский ПТУР сжег израильский танк «Меркава»
  • 20.05 11:20
  • 1
В основе обновленной стратегии нацбезопасности лежит баланс сильной державы и благополучия человека - замсекретаря Совбеза РФ
  • 20.05 11:18
  • 1
Defence 24 (Польша): Россия меняет разведывательные Су-24МР на беспилотники и Су-34
  • 20.05 08:57
  • 5
Плавучие аэродромы: какие авианосцы могут построить для ВМФ России
  • 20.05 07:32
  • 3
Объем рынка интеллектуального производства к 2028 году достигнет $590 млрд
  • 20.05 07:28
  • 34
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 20.05 06:12
  • 1
Демонстратор российского гибридного авиадвигателя изготовят к 2023 году
  • 20.05 03:17
  • 2
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 19.05 23:10
  • 19
Что ждет Россию в космосе
  • 19.05 22:45
  • 3
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 19.05 22:23
  • 14
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 19.05 22:07
  • 7
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 19.05 20:18
  • 70
Гарант ядерной безопасности России
  • 19.05 16:34
  • 1
Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов