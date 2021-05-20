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WarSpot

Британцы спустили на воду новую атомную субмарину

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Источник изображения: warspot.ru

Британские ВМС получат новую субмарину типа Astute. Вчера, 18 мая, портал navalnews.com сообщил о том, что на верфи компании BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс состоялась церемония спуска на воду подлодки HMS Anson.

Спуск на воду состоялся в специальном затапливаемом доке, где субмарина совершит первое тестовое погружение. После проведения базовых проверок лодка отправится на ходовые, а затем приёмочные испытания. HMS Anson является пятой в серии, всего для нужд ВМС Великобритании планируется построить семь субмарин типа Astute.

Субмарина HMS Anson

Источник изображения: navalnews.com

Подлодки типа Astute имеют водоизмещение в 7400 т и длину в 97 м, вооружены торпедами Spearfish калибра 533 мм, а также ракетами Tomahawk и Harpoon. Субмарины могут развивать скорость в 29 узлов и погружаться на глубину порядка 300 м. Экипаж каждого атомохода состоит из 98 человек. Astute являются самыми большими и мощными многоцелевыми подлодками ВМС Великобритании. Они могут действовать как в составе флота, так и самостоятельно, выполняя задачи по борьбе с надводными кораблями и подлодками противника. Благодаря наличию крылатых ракет субмарины могут атаковать наземные цели, кроме того, их возможности позволяют осуществлять высадку небольших групп десанта или боевых пловцов, а также вести сбор разведданных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Harpoon ПКР
Компании
BAE Systems
Проекты
Astute АПЛ
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