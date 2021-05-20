Рособоронэкспорт пригласил представителей более 50 стран на выставку HeliRussia 2021

ЦАМТО, 19 мая. Рособоронэкспорт (входит в ГК Ростех) пригласил представителей различного уровня из более чем 50 стран на Международную выставку вертолетной индустрии HeliRussia 2021, которая пройдет с 20 по 22 мая в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.

"Сегодня российские разработчики и производители вертолетной техники уверенно обеспечивают потребности отечественных структур и иностранных заказчиков, в том числе по линии военно-технического сотрудничества. Только за последние 10 лет Рособоронэкспорт предложил и успешно поставил более чем в 35 стран свыше 850 вертолетов на сумму порядка 20 млрд. долл., – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Проведение модернизации хорошо зарекомендовавших себя вертолетов с учетом требований рынка, вывод новых моделей вертолетной техники создают благоприятные условия для продвижения российской высокотехнологической наукоемкой продукции за рубеж и выходу на новые рынки".

В ходе HeliRussia 2021 Рособоронэкспорт предложит своим партнерам, а также потенциальным новым заказчикам российские вертолеты для решения широкого спектра задач в различных физико-географических и климатических условиях. На стенде компании, а также на стендах предприятий-производителей будут представлены военные вертолеты различного назначения, а также ряд гражданских машин, поставка которых также возможна по линии Рособоронэкспорта.

В виде модели Рособоронэкспорт на своем стенде представит боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, являющийся одним из лидеров в классе боевых вертолетов, доказавшем свои высокие боевые и летные характеристики в реальных боевых действиях в ходе антитеррористической операции ВКС России в Сирии.

Ка-52 благодаря оснащению современным бортовым радиоэлектронным оборудованием и мощным вооружением в полной мере соответствует концепции разведывательно-ударных действий, сочетая в себе функции ударного вертолета, разведывательной и командирской машины.

Этот вертолет имеет отличные летно-технические характеристики и благодаря соосной схеме несущих винтов способен выполнять новые виды маневра, в том числе "воронка", "плоский разворот", что позволяет ему весьма эффективно поражать движущиеся цели в наименее защищенные проекции. Ка-52 является единственным в мире вертолетом, на котором установлена катапультная система спасения пилотов.

"В ближайшем будущем мы и наши иностранные партнеры ожидаем вывод на внешний рынок модернизированной версии Ка-52, над которой в настоящее время ведется работа в АО "Вертолеты России", – сообщил Александр Михеев.

Также на стенде Рособоронэкспорта посетители смогут традиционно ознакомиться с моделями транспортно-боевого вертолета Ми-35М и военно-транспортного вертолета Ми-17В-5, являющимися одними из наиболее популярных у иностранных заказчиков, в том числе благодаря неприхотливости в эксплуатации, высокой надежности и универсальности применения.

"Благодаря своим боевым и эксплуатационным характеристикам Ми-17В-5 на данный момент является самым массовым из российских военных вертолетов, поставленных за рубеж за последнее десятилетие. С 2010 года Рособоронэкспорт передал иностранным заказчикам более 270 этих машин", – отметил Александр Михеев.

Вертолет Ми-35М – единственный в мире универсальный боевой вертолет, способный, помимо эффективного решения огневых задач, осуществлять перевозку до 8 военнослужащих с вооружением, до 1500 кг боеприпасов или других грузов внутри грузовой кабины, а также до 2400 кг на внешней подвеске, эвакуацию раненых.

Рособоронэкспорт готов в ходе выставки представить подробную информацию о всех продвигаемых сегодня на внешний рынок новинках в области российской вертолетной техники, в том числе модернизированном боевом вертолете Ми-28НЭ, оснащенном новейшими комплексами управляемого ракетного вооружения и аппаратурой связи с беспилотными летательными аппаратами, позволяющими расширить его возможности по огневому поражению прикрытых средствами ПВО объектов противника, модернизированном вертолете Ми-171Ш для обеспечения действий специальных подразделений, модернизированном транспортно-боевом вертолете Ми-35П, новом среднем транспортно-десантном вертолете Ми-38Т.

Также Рособоронэкспорт представит рекламную продукцию по обладающему максимальной грузоподъемностью среди всех существующих вертолетов в мире тяжелому транспортному вертолету Ми-26Т2, модернизированному многоцелевому вертолету Ка-32А11М и легким многоцелевым вертолетам Ка-226Т и "Ансат". Данные вертолеты могут эффективно применяться как гражданскими министерствами, ведомствами или частными компаниями, так и силовыми структурами. На них установлено современное бортовое оборудование, позволяющее удовлетворить увеличивающиеся требования заказчиков.

Помимо вертолетной техники, Рособоронэкспорт представит широкую номенклатуру поставляемых на экспорт комплексов с беспилотными летательными аппаратами российского производства.

Компания в ходе выставки готова обсуждать с представителями стран-партнеров как поставки финальной продукции российского производства, так и вопросы технологического партнерства, строительство сервисных центров и учебных центров по подготовке летного и технического персонала.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".