В Кремле призывают всех быть чрезвычайно сдержанными в высказываниях по палестино-израильскому конфликту

Дым над домами в Израиле – следы от ударов палестинских ракет.

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - В Кремле призывают к максимальной сдержанности в высказываниях по палестино-израильскому конфликту, чтобы не подливать масла в огонь противостояния.

"Призываем стороны конфликта - имеются в виду Израиль и Палестина - к сдержанности. Считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержанны в своих заявлениях и высказываниях, чтобы не подливать масла в огонь", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

Песков заметил, что в Кремле внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке и разделяют вместе со всем миром крайнюю обеспокоенность складывающейся ситуацией.