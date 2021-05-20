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Интерфакс-АВН

В Кремле призывают всех быть чрезвычайно сдержанными в высказываниях по палестино-израильскому конфликту

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Дым над домами в Израиле – следы от ударов палестинских ракет
Дым над домами в Израиле – следы от ударов палестинских ракет.
Источник изображения: ZUMA/ТАСС

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - В Кремле призывают к максимальной сдержанности в высказываниях по палестино-израильскому конфликту, чтобы не подливать масла в огонь противостояния.

"Призываем стороны конфликта - имеются в виду Израиль и Палестина - к сдержанности. Считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержанны в своих заявлениях и высказываниях, чтобы не подливать масла в огонь", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

Песков заметил, что в Кремле внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке и разделяют вместе со всем миром крайнюю обеспокоенность складывающейся ситуацией.

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Страны
Израиль
Россия
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