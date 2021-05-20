Гиперциркон получил шапку-невидимку

Противник не сможет засечь российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» - она оказалась «невидимой».

Новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» морского базирования оказалась уникальной не только в плане своих технических возможностей и боевой мощи, но и в плане защиты от противодействия противника.

Так, согласно появившимся в распоряжении Avia.pro данным, средства радиолокации, находящиеся фронтально к курсу полёта российской ракеты, попросту не смогут её обнаружить вплоть до поражения целей, что делает ракету фактически неуязвимой.

Согласно представленным данным, ключевой особенностью «стелс»-технологии, использованной в российской крылатой ракете «Циркон» является образование плазменного слоя на поверхности ракеты, из-за её скорости полёта в 10 тыс. км\ч., , в результате чего радары, расположенные фронтально к курсу полёта ракеты, попросту не будут видеть свою цель – теоретически, обнаружить её смогут лишь те РЛС, которые будут направлены на ракету сзади.

Российская гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» на сегодняшний день является одним из смертоноснейших видов вооружения, от которого не только нельзя защититься даже современными средствами ПВО/ПРО, но и даже обнаружить ракету, тем более, что с момента пуска до момента поражения цели пройдёт менее 10 минут.