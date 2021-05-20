На американском истребителе появилась надпись на русском языке

Истребитель F-16 со странными опознавательными знаками и надписью на русском. Фото: https://t.co/dw4x8QMlWd pic.twitter.com/ECIyaOmocS — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 19, 2021

Израильская компания Top Aces впервые подняла в воздух истребитель F-16 из недавно приобретенной партии списанных армией самолетов.

Поскольку компания со штаб-квартирой в Канаде специализируется на роли противника в учениях авиации разных стран - главным образом США, - новый F-16 из ее парка имеет странные опознавательные знаки, одновременно напоминающие дизайн ВКС России и ВВС Китая. С первыми эмблемы американского самолета роднит красная пятиконечная звезда, со вторыми - желтая кайма вокруг нее. На киль самолета нанесена надпись на русском языке "Опыт Важен".

Кстати, поднявшийся в воздух истребитель тоже не простой. F-16А Netz с серийным номером 78-0322 участвовал в атаке ВВС Израиля на иракский ядерный реактор "Осирак" в 1981 году.

Списанный из израильской армии самолет подготовили к полетам в Центре передового опыта F-16 в Аризоне. В первый полет в новом качестве он отправился из аэропорта Меса-Гантвей. Top Aces планирует держать здесь весь флот своих F-16 - его планируется расширить до 29 самолетов, пишет The Drive.

Антон Валагин