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Российская газета

На американском истребителе появилась надпись на русском языке

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Источник изображения: rg.ru

Израильская компания Top Aces впервые подняла в воздух истребитель F-16 из недавно приобретенной партии списанных армией самолетов.

Поскольку компания со штаб-квартирой в Канаде специализируется на роли противника в учениях авиации разных стран - главным образом США, - новый F-16 из ее парка имеет странные опознавательные знаки, одновременно напоминающие дизайн ВКС России и ВВС Китая. С первыми эмблемы американского самолета роднит красная пятиконечная звезда, со вторыми - желтая кайма вокруг нее. На киль самолета нанесена надпись на русском языке "Опыт Важен".

Кстати, поднявшийся в воздух истребитель тоже не простой. F-16А Netz с серийным номером 78-0322 участвовал в атаке ВВС Израиля на иракский ядерный реактор "Осирак" в 1981 году.

Списанный из израильской армии самолет подготовили к полетам в Центре передового опыта F-16 в Аризоне. В первый полет в новом качестве он отправился из аэропорта Меса-Гантвей. Top Aces планирует держать здесь весь флот своих F-16 - его планируется расширить до 29 самолетов, пишет The Drive.


Антон Валагин

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