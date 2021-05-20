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РИА Новости

Россия планирует вывести на зарубежный рынок боевые вертолеты Ка-52М

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Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме "Кубинка" в Подмосковье
Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме "Кубинка" в Подмосковье.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в ближайшем будущем планирует вывести на зарубежный рынок модернизированную версию ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" - Ка-52М, заявил в среду в преддверии выставки HeliRussia-2021 гендиректор компании Александр Михеев.

Мероприятие пройдет в период с 20 по 22 мая 2021 года в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.

"В ближайшем будущем мы и наши иностранные партнеры ожидаем вывод на внешний рынок модернизированной версии Ка-52, над которой в настоящее время ведется работа в "Вертолетах России", - сказал Михеев.

Как сообщал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, модернизированная версия вертолета создается с учетом сирийского опыта. Предполагалось, что военное ведомство законтрактует 114 таких машин.

Впоследствии управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" Юрий Денисенко заявил о создании двух опытных образцов Ка-52М, испытания которых должны завершиться в 2022 году.

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Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина
РОЭ
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Криворучко Алексей
Михеев Александр
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