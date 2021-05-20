Источник рассказал, сможет ли Россия отразить новые американские ракеты

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможности новейшей российской ЗРС С-500 позволяют с высокой вероятностью перехватывать цели, подобные гиперзвуковым блокам разрабатываемого в США комплекса ракетного оружия LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), заявил в среду РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как написал журнал Popular Mechanics, в распоряжении армии США появится гиперзвуковое оружие LRHW, которое позволит нанести удар по России в случае конфликта. Предполагается, что максимальная скорость боевой части будет в 17 раз больше скорости звука (около 21 тысячи километров в час, зависит от условий атмосферы), боевой блок сможет поражать цели на расстоянии до 2,7 тысяч километров.

"Новейшая российская зенитная ракетная система С-500 "Прометей" способна перехватывать маневрирующие гиперзвуковые средства воздушно-космического нападения, летящие на еще больших скоростях. Названные в публикациях СМИ американские комплексы LRHW, соответственно, попадают в класс целей, которые С-500 поражает с высокой вероятностью", - сказал источник.

По его словам, "с учетом того, что в концепции LRHW боевая часть будет представлять собой слабоманевренный гиперзвуковой глайдер, его поражение для С-500 не составит проблемы".

Источник также сообщил, что С-500 обладает собственными мобильными радиолокационными средствами для обнаружения целей такого класса, что позволит не привязывать рубежи противоракетной обороны к конкретному району.

Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Согласно данным открытых источников, радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. "Прометей" способен сбивать баллистические цели, летящие со скоростью до 7 километров в секунду, а также перехватывать боевые блоки гиперзвуковых ракет.

По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.