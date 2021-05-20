"Был обречен": Пушков назвал причины отказа от Договора об открытом небе

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Договор об открытом небе (ДОН) был похоронен Вашингтоном, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя денонсацию соглашения Государственной думой.

По мнению члена Совфеда, ДОН считался "важной мерой доверия" между Москвой и Вашингтоном после холодной войны. Однако президент США Джо Байден, несмотря на продление договора СНВ-3, решил по этому вопросу придерживаться политики своего предшественника Дональда Трампа.

"Запад ведет против России новую холодную войну, от доверия не осталось и воспоминания, и договор, имевший в основном политическое значение, был в духе времени похоронен Вашингтоном", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что распаду договора способствовала "удивительная пассивность" европейских союзников Соединенных Штатов.

"Страны НАТО увлеченно играют в военные игры на границах с Россией, а также в Черном и Балтийском морях, а общественность больше озабочена гендерами, мигрантами, сексизмом, мачизмом и расизмом, реальным или мнимым, чем проявлениями новой холодной войны и военной угрозой, которая, однако, не исчезла, а сохраняется и нарастает", — подытожил Пушков.

Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.

В январе о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств. В МИД заявили, что Россия покинет соглашение примерно в декабре, "согласно процедурным нормам".