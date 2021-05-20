Войти
РИА Новости

"Был обречен": Пушков назвал причины отказа от Договора об открытом небе

642
0
0
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Договор об открытом небе (ДОН) был похоронен Вашингтоном, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя денонсацию соглашения Государственной думой.

По мнению члена Совфеда, ДОН считался "важной мерой доверия" между Москвой и Вашингтоном после холодной войны. Однако президент США Джо Байден, несмотря на продление договора СНВ-3, решил по этому вопросу придерживаться политики своего предшественника Дональда Трампа.

"Запад ведет против России новую холодную войну, от доверия не осталось и воспоминания, и договор, имевший в основном политическое значение, был в духе времени похоронен Вашингтоном", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что распаду договора способствовала "удивительная пассивность" европейских союзников Соединенных Штатов.

"Страны НАТО увлеченно играют в военные игры на границах с Россией, а также в Черном и Балтийском морях, а общественность больше озабочена гендерами, мигрантами, сексизмом, мачизмом и расизмом, реальным или мнимым, чем проявлениями новой холодной войны и военной угрозой, которая, однако, не исчезла, а сохраняется и нарастает", — подытожил Пушков.

Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.

В январе о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств. В МИД заявили, что Россия покинет соглашение примерно в декабре, "согласно процедурным нормам".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
СНВ-3
Похожие новости
21.12.2020
Россия–США: грядут ли перемены?
07.02.2020
Малой мощностью. Почему Россию тревожат новые американские ядерные боеголовки
26.08.2019
The New Republic (США): абсурдная стратегия, стоящая за ядерным взрывом в России
14.08.2019
Немцы против американского ядерного оружия на своей территории
25.10.2018
Ядерные бомбы на Йеллоустоун: назван способ уничтожить США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:53
  • 14
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 20.05 11:45
  • 3
Российский ПТУР сжег израильский танк «Меркава»
  • 20.05 11:20
  • 1
В основе обновленной стратегии нацбезопасности лежит баланс сильной державы и благополучия человека - замсекретаря Совбеза РФ
  • 20.05 11:18
  • 1
Defence 24 (Польша): Россия меняет разведывательные Су-24МР на беспилотники и Су-34
  • 20.05 08:57
  • 5
Плавучие аэродромы: какие авианосцы могут построить для ВМФ России
  • 20.05 07:32
  • 3
Объем рынка интеллектуального производства к 2028 году достигнет $590 млрд
  • 20.05 07:28
  • 34
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 20.05 06:12
  • 1
Демонстратор российского гибридного авиадвигателя изготовят к 2023 году
  • 20.05 03:17
  • 2
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 19.05 23:10
  • 19
Что ждет Россию в космосе
  • 19.05 22:45
  • 3
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 19.05 22:23
  • 14
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 19.05 22:07
  • 7
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 19.05 20:18
  • 70
Гарант ядерной безопасности России
  • 19.05 16:34
  • 1
Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов