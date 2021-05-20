Войти
WarSpot

Ми-28НМ: лучший в мире боевой вертолёт?

714
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Новую версию Ми-28 разработчики обещали поставить российской армии ещё пять лет назад, но пока всё ограничивается двумя образцами. При этом заявленные возможности новых машин растут. Вчера, 18 мая, главный конструктор программы «Боевые вертолёты» Национального центра вертолётостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова Виталий Щербина в интервью ТАСС рассказал, что именно делает Ми-28НМ самым мощным ударным вертолётом российской армии.

По словам Щербины, Ми-28НМ получил управляемое и неуправляемое ракетное оружие нового поколения. Кроме того, новейший ударный вертолёт сможет управлять роем беспилотников: «В состав комплекса авиационного вооружения вертолёта включены беспилотники-камикадзе. Ми-28НМ выходит в заданный район и пускает одного или рой дронов, управляемых с борта вертолёта. При обнаружении объектов противника экипаж выдаёт данные целеуказания и осуществляет контроль поражения объектов».

Вертолёт Ми-28НМ

Источник изображения: tass.ru

По словам разработчиков, Ми-28НМ также оснастили управляемыми ракетами нового поколения, в том числе многоцелевыми, позволяющими поражать цели, «не входя в зону эффективного применения противовоздушных сил противника», а также неуправляемыми ракетами нового поколения, «обладающими большей номенклатурой применения и повышенным могуществом, а также бомбовым вооружением различного калибра».

«Многофункциональность поражает — номенклатура целей не уступает той, что имеют самолёты-штурмовики. Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с Ми-28НМ по объёму решаемых задач и номенклатуре поражаемых объектов», — заявил Виталий Щербина в интервью ТАСС.

Ранее Warspot уже публиковал видео с испытаниями перспективных ракет для Ми-28НМ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МИ-28
Ми-28Н
Компании
МВЗ им. Миля
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.01.2019
Чем обновленный "Ночной охотник" может превзойти американский "Апач"
29.10.2018
Молниеносный боец. Каким будет самый быстрый вертолет будущего
15.11.2016
"Охотник" российской авиации: от первого полета до действий в "стае"
06.07.2009
Машина для камикадзе
29.01.2008
ОАО "Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля" на выставке "Беспилотные многоцелевые комплексы в интересах ТЭК UVS-TECH 2008"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:53
  • 14
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 20.05 11:45
  • 3
Российский ПТУР сжег израильский танк «Меркава»
  • 20.05 11:20
  • 1
В основе обновленной стратегии нацбезопасности лежит баланс сильной державы и благополучия человека - замсекретаря Совбеза РФ
  • 20.05 11:18
  • 1
Defence 24 (Польша): Россия меняет разведывательные Су-24МР на беспилотники и Су-34
  • 20.05 08:57
  • 5
Плавучие аэродромы: какие авианосцы могут построить для ВМФ России
  • 20.05 07:32
  • 3
Объем рынка интеллектуального производства к 2028 году достигнет $590 млрд
  • 20.05 07:28
  • 34
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 20.05 06:12
  • 1
Демонстратор российского гибридного авиадвигателя изготовят к 2023 году
  • 20.05 03:17
  • 2
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 19.05 23:10
  • 19
Что ждет Россию в космосе
  • 19.05 22:45
  • 3
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 19.05 22:23
  • 14
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 19.05 22:07
  • 7
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 19.05 20:18
  • 70
Гарант ядерной безопасности России
  • 19.05 16:34
  • 1
Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов