Ми-28НМ: лучший в мире боевой вертолёт?

Новую версию Ми-28 разработчики обещали поставить российской армии ещё пять лет назад, но пока всё ограничивается двумя образцами. При этом заявленные возможности новых машин растут. Вчера, 18 мая, главный конструктор программы «Боевые вертолёты» Национального центра вертолётостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова Виталий Щербина в интервью ТАСС рассказал, что именно делает Ми-28НМ самым мощным ударным вертолётом российской армии.

По словам Щербины, Ми-28НМ получил управляемое и неуправляемое ракетное оружие нового поколения. Кроме того, новейший ударный вертолёт сможет управлять роем беспилотников: «В состав комплекса авиационного вооружения вертолёта включены беспилотники-камикадзе. Ми-28НМ выходит в заданный район и пускает одного или рой дронов, управляемых с борта вертолёта. При обнаружении объектов противника экипаж выдаёт данные целеуказания и осуществляет контроль поражения объектов».

Вертолёт Ми-28НМ Источник изображения: tass.ru

По словам разработчиков, Ми-28НМ также оснастили управляемыми ракетами нового поколения, в том числе многоцелевыми, позволяющими поражать цели, «не входя в зону эффективного применения противовоздушных сил противника», а также неуправляемыми ракетами нового поколения, «обладающими большей номенклатурой применения и повышенным могуществом, а также бомбовым вооружением различного калибра».

«Многофункциональность поражает — номенклатура целей не уступает той, что имеют самолёты-штурмовики. Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с Ми-28НМ по объёму решаемых задач и номенклатуре поражаемых объектов», — заявил Виталий Щербина в интервью ТАСС.

Ранее Warspot уже публиковал видео с испытаниями перспективных ракет для Ми-28НМ.