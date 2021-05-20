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ЦАМТО

Минобороны Латвии заключило контракт на закупку дополнительных самоходных гаубиц M-109A5OE

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САУ M109A5+ Paladin
САУ M109A5+ Paladin.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 19 мая. По информации латвийских СМИ, Минобороны Латвии заключило контракт на поставку 18 дополнительных 155-мм самоходных гаубиц M-109A5OE из состава Вооруженных сил Австрии. Стоимость закупки превышает 2 млн. евро.

Из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 сроки поставки техники пока не согласованы.

Это вторая закупка ВС Латвии гаубиц M-109A5OE из состава ВС Австрии. Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Латвии и Министерство обороны и спорта Австрии в апреле 2017 года подписали двустороннее соглашение о продаже 47 самоходных гаубиц M-109A5OE, машин для подготовки водителей и машин управления огнем, а также оказание сопутствующих услуг.

Общая стоимость закупки не называлась, но сообщалось, что цена единицы техники в зависимости от модификации составляет от 60 до 140 тыс. евро. Гаубицы были модернизированы ВС Австрии в период 2003-2007 гг., а затем поставлены на хранение.

Первые самоходные гаубицы были доставлены в порт Лиепаи 1 октября 2017 года. В октябре 2018 года Министерство обороны Латвии сообщило, что все приобретенные у Австрии самоходные гаубицы M-109A5OE получены.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Латвия
Продукция
M109
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