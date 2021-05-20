Швейцарские военные проинспектируют Воронежскую и Белгородскую области

Масштабы российской военной деятельности в Воронежской и Белгородской областях проверят инспекторы из Швейцарии в период с 19 по 21 мая текущего года, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию. Определенный Швейцарией указанный район расположен в Воронежской и Белгородской областях и охватывает площадь около 15 000 квадратных километров», - сказал Рыжков.

По его информации «Швейцария проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности».

«Подобные инспекции проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности», - сообщил Рыжков.

В ходе работы инспекторы «получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности».