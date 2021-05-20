Ми-28НМ примет участие в летной программе МАКС-2021

Новейший ударный вертолет Ми-28НМ примет участие в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, говорится в сообщении пресс-службы холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех.

«Ночной охотник» займет место в строю во время группового пролета российской вертолетной техники. Затем будет представлена сольная демонстрационная программа, включающая элементы сложного пилотажа, применимые в реальном воздушном бою.

«Ми-28НМ – один из самых высокотехнологичных и современных вертолетов в линейке холдинга, и в авиасалоне МАКС он примет участие в новом для себя качестве серийной машины», - подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Как сообщалось ранее, в 2019 году был подписан контракт на поставку Минобороны России 98 ударных вертолетов Ми-28НМ. Первая партия серийных вертолетов была передана заказчику в 2020 году.

От исходного Ми-28Н новинка отличается установкой нового двигателя с улучшенными параметрами и новой вспомогательной силовой установки, нового бортового комплекса радиоэлектронного оборудования, обзорно-прицельной системы. Боевые возможности вертолета усилены за счет применения нового управляемого и неуправляемого ракетного вооружения, в том числе противотанковых ракет с увеличенной дальностью пуска, что позволяет выполнять боевые задачи с минимальным риском поражения средствами ПВО противника.

Также вертолет получил возможности сопряжения с беспилотными летательными аппаратами. Система ночного видения нового поколения существенно расширяет возможности по боевому применению в ночное время.

Показ Ми-28НМ на салоне МАКС станет важным фактором в продвижении отечественной вертолетной техники на международном рынке. «Наработки по Ми-28НМ в будущем будут внедряться и в его экспортную версию, к которой проявляют высокий интерес как наши традиционные заказчики, такие как страны Ближнего Востока, Африки и Азии, так и новые потенциальные партнеры, ведь экспортная версия вертолета уже подтвердила высокую надежность», - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

Справка

АО «Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России, а также одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. Холдинг «Вертолеты России» входит в структуру Госкорпорации Ростех.

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2021 – АО «Авиасалон».

Фото: АО «Вертолеты России»