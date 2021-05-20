Forbes: ВВС США ждут большие проблемы из-за ракет РФ и Китая

Истребительное командование ВВС США обеспокоено низкой готовностью своих многочисленных эскадрилий к серьезной войне. После десятилетий неторопливых бомбардировок повстанцев с больших удобных баз в Пентагоне опасаются, что летчики слегка обленились. Это значит, что в войне с равным соперником - Россией или Китаем, - их ждут большие неприятности, пишет Forbes.

С начала 90-х годов командование воздушными боями ВВС США (Air Combat Command, ACC) неторопливо реформирует систему боевого развертывание крыльев и эскадрилий. Создано 10 "экспедиционных корпусов" - они по очереди посылают свои подразделения для боевой работы за границей - например, эскадрилья F-16 из Южной Каролины отправляется на авиабазу Баграм в Афганистане и полгода сбрасывает там бомбы на головы беззащитных повстанцев.

Однако такой подход работает лишь в длительных, предсказуемых и вялотекущих кампаниях. Если придется воевать с Россией и Китаем, боевую авиацию придется мобилизовать гораздо быстрее, предупреждает издание. Дело в том, что Москва и Пекин располагают ракетами, способными уничтожить самолеты противника еще на аэродромах.

Новая стратегия ВВС США состоит в рассредоточении эскадрилий по целому ряду полевых аэродромов у театра военных действий. Это помешает врагу понять, откуда должны прилететь истребители, и нанести туда испепеляющий удар. Нельзя сказать, что это новое слово в боевой авиации - советские и российские летчики применяют эту тактику десятки лет, - но лучше, чем ничего.

Однако рассредоточение представляет собой административную проблему. Кто подготовит эскадрильи к быстрому разделению, назначит командиров для небольших групп и поставит им задачи? Для этого командование ВВС создает учебные штабы на базе некоторых авиакрыльев. Их работа начнется гораздо раньше, чем эскадрильи встанут в очередь на развертывание.

- Ведущие крыла будут тренироваться как ударная группа. Это позволит им прибыть на театр военных действий полностью боеспособными, - заявили в ACC.

Реформа системы боевой подготовки летчиков происходит на фоне замены парка истребителей. После нескольких десятилетий безмятежности Пентагон встал перед необходимостью срочно модернизировать ВВС, чтобы не оказаться беззащитным перед серьезным противником.

Антон Валагин