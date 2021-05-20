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Российская газета

Минобороны отправит в Арктику ядерную экспедицию

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Источник изображения: Павел Львов/РИА Новости

Северный флот сформировал группу для участия в очередной комплексной экспедиции на Новую Землю.

Вместе с военными моряками в путешествие вокруг Южного острова архипелага на ледоколе "Илья Муромец" отправятся специалисты 12-го главного управления Минобороны и представители Мурманского регионального отделения Русского географического общества, сообщили в военном ведомстве.

В экспедиционную группу Северного флота пошли наиболее подготовленные специалисты, возглавит ее офицер штаба СФ капитан 2 ранга Сергей Зинченко.

В рамках комплексной экспедиции на Новой Земле начался исторический эксперимент по реконструкции экспедиции XVIII века Федора Розмыслова в проливе Маточкин Шар. Спустя почти 300 лет военнослужащие Центрального полигона Российской Федерации под руководством полковника Сергея Костарева повторил один из дней отряда Розмыслова, пройдя 24 километра пешком по льду пролива. На маршруте была проверена точность выполненных Федором Тимофеевичем измерений, попутно военные искали возможные следы экспедиции.

- Все работы выполнялись в соответствии с законодательством об охране памятников культуры, - отметили в Минобороны.

В плавание вокруг острова Южный экспедиция отправится в августе. 12-е главное управление Минобороны отвечает за снабжение Вооруженных сил ядерным оружием и безопасность его хранения.

На архипелаге Новая Земля расположен Центральный полигон , где до 1990 года проводились испытания ядерного оружия. По данным из открытых источников, близ архипелага находится захоронение ядерных отходов: контейнеры с отработанным топливом кораблей Северного флота и атомных ледоколов, реакторные отсеки и сборки, а также затопленная целиком атомная подводная лодка К-27.


Антон Валагин

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Ядерный щит
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