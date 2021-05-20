Генерал-майор рассказал, зачем военным летчикам стрелковое оружие

Российских летчиков планируют вооружить двумя видами стрелкового оружия. В эфире радио Sputnik генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов объяснил, почему это необходимо.
В комплекты выживания российских военных летчиков впервые могут включить стрелковое оружие: пистолет-пулемет ППК-20 и пистолет Лебедева компактный. Об этом РИА Новости сообщили источники в авиастроительной отрасли.
Сегодня в носимый аварийный запас (НАЗ) пилотов боевой авиации входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости. Пилот может взять с собой только личное стрелковое оружие, поместив его в комбинезон, обычно это пистолет Макарова или Стечкина.
По словам одного из источников агентства, включение двух видов стрелкового оружия в аварийный запас проводится в рамках выполнения поручения главы Минобороны Сергея Шойгу. Другой источник отметил, что в ходе военно-технических экспериментов, которые проводились в начале года с участием нескольких десятков экипажей истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации, наивысшие оценки получил комплекс пистолет-пулемет ППК-20 плюс пистолет ПЛК.
Стрелковое оружие войдет в комплекты выживания всей линейки отечественных боевых самолетов: истребителей Су-27, Су-30СМ, Су-35, Су-57, МиГ-29 и МиГ-35, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34, уточнили источники.
В эфире радио Sputnik генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов объяснил, почему стрелковое оружие необходимо военному летчику.