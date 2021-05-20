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В Сбере назвали технологии будущего

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Облачные технологии являются важнейшими в современном мире. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил главный технологический директор группы Сбер Давид Рафаловский.

Эксперт заметил, что передовой технологией является облачная: «Она уже существует, но российский рынок пока отстает от ее применения, по сравнению с азиатским, европейским и американским рынками». По словам Рафаловского, ее массовое внедрение радикально изменит экономику в будущем, однако многие отечественные компании относятся к технологии скептически.

Облачный бизнес, по мнению специалиста, растет довольно быстро в России, но уровень его проникновения не так высок, как хотелось бы. Эксперт оценил использование названной технологии в существенном объеме лишь у 15-30 процентов российских компаний.

Второй важнейшей технологией, по словам Давида Рафаловского, являются мультимодальные виртуальные ассистенты: « Я уверен, пользователи захотят их использовать во всех процессах». Третья технология — искусственный интеллект. «Она уже есть, но мы пока находимся в начале пути», — подытожил представитель Сбера.

Давид Рафаловский высказался относительно технологий будущего в преддверии технологической конференции Сбера SmartDev. Мероприятие для разработчиков, инженеров и разных представителей техносообщества пройдет в онлайн-формате 20 мая.

В марте правление Сбербанка утвердило принципы этики разработки и применения технологий искусственного интеллекта. Следование этим принципам поможет обеспечить безопасность и повысить доверие общества и клиентов Сбера к ИИ.


Андрей Ставицкий

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