Первый Ил-76МД-90А, собранный на новой поточной линии сборки, передан на испытания

ЦАМТО, 19 мая. Первый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, собранный на новой поточной линии сборки на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК в составе ГК Ростех) передан на летно-испытательную станцию авиазавода для проведения наземных и летных испытаний.

"Для предприятия это знаковое событие, подтверждающее способность коллектива ульяновских авиастроителей эффективно решать самые ответственные задачи. Внедрение нового технологического процесса в дальнейшем будет способствовать наращиванию объемов серийного выпуска более 10 самолетов в год", – заявил управляющий директор АО "Авиастар-СП" Сергей Шереметов.

В отличие от ранее используемой технологии, новая поточная линия сборки в АО "Авиастар-СП" позволит на 38 проц. снизить трудоемкость сборки самолетов. Линия состоит из десяти рабочих станций для стыковки отсеков фюзеляжа, крыла, хвостового оперения и станций для монтажа силовых установок и систем самолета. Она оснащена системой лазерного позиционирования агрегатов, которая обеспечивает высокую точность стыковки всех элементов самолета.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".