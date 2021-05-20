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Первый Ил-76МД-90А, собранный на новой поточной линии сборки, передан на испытания

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Транспортный самолет Ил-76МД-90А на авиастроительном заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске
Транспортный самолет Ил-76МД-90А на авиастроительном заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

ЦАМТО, 19 мая. Первый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, собранный на новой поточной линии сборки на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК в составе ГК Ростех) передан на летно-испытательную станцию авиазавода для проведения наземных и летных испытаний.

"Для предприятия это знаковое событие, подтверждающее способность коллектива ульяновских авиастроителей эффективно решать самые ответственные задачи. Внедрение нового технологического процесса в дальнейшем будет способствовать наращиванию объемов серийного выпуска более 10 самолетов в год", – заявил управляющий директор АО "Авиастар-СП" Сергей Шереметов.

В отличие от ранее используемой технологии, новая поточная линия сборки в АО "Авиастар-СП" позволит на 38 проц. снизить трудоемкость сборки самолетов. Линия состоит из десяти рабочих станций для стыковки отсеков фюзеляжа, крыла, хвостового оперения и станций для монтажа силовых установок и систем самолета. Она оснащена системой лазерного позиционирования агрегатов, которая обеспечивает высокую точность стыковки всех элементов самолета.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Авиастар-СП
ОАК
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