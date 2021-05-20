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ЦАМТО

В Словению доставлена первая партия ББМ JLTV

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Источник изображения: Фото: gov.si

ЦАМТО, 19 мая. Минобороны Словении объявило о доставке в порт Копер партии приобретенных в США новых легких бронемашин JLTV с колесной формулой 4x4 (национальное обозначение LKOV – Laki Kolesni Oklepni Vozil).

Судя по приведенным фото, в состав доставленной 12 мая партии вошли 24 бронемашины и сопутствующее оборудование. Как планируется, официальная церемония приемки техники состоится в июне.

Как сообщал ЦАМТО, 12 октября 2018 года Словения и США подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 38 ББМ JLTV производства компании Oshkosh. Общая стоимость продажи оценивается в 32 млн. евро с учетом доставки и НДС. Данная сумма включает закупку бронемашин, дистанционно управляемых модулей вооружения M153, инструмента, запасных частей, административные расходы, обслуживание техники и обучение личного состава. В соответствии с условиями соглашения, поставки ББМ будут выполнены в течение 2021-2023 гг.

Техника поставляется Словении в конфигурации, аналогичной бронемашинам, предназначенным для СВ США. Как планировалось ранее, 18 новых ББМ LKOV с системами вооружения будут переданы подразделения ССО, а оставшиеся 20 ед. – в состав боевой бригадной группы. Все поставленные бронемашины будут оснащены ДУМВ M153 компании Kongsberg.

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  • В новости упоминаются
Страны
Словения
США
Продукция
JLTV
Компании
Kongsberg
Oshkosh
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