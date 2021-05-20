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ЦАМТО

В инженерное подразделение ВВО в Забайкальском крае поступила станция очистки воды СКО-10 "Гигиена"

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СКО-10 «Гигиена»
Станция очистки воды СКО-10 «Гигиена».
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 19 мая. На вооружение инженерного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) поступила станция комплексной очистки воды СКО-10 "Гигиена".

Специальное оборудование станции смонтировано на базе автомобиля КамАЗ-6350 и включает в себя блоки очистки, опреснения и обеззараживания воды, электронасосы, вспомогательное оборудование, а также комплект запасных частей и принадлежностей.

Станция предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, ядов органического происхождения, включая отравляющие вещества, обеззараживания от бактерий и вирусов, включая патогенные и бактериальные средства массового поражения. Машина способна производить до 10 м3 питьевой воды в час. Все рабочие процессы в станции полностью автоматизированы.

Важной особенностью станции является наличие линии по расфасовке воды в мелкую пластиковую тару для индивидуального обеспечения военнослужащих питьевой водой.

По оценке специалистов инженерных войск, специальное оборудование станции СКО-10 способно в полном объеме круглосуточно обеспечить чистой водой свыше 1 тыс. военнослужащих в полевых условиях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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