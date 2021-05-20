Экипажи «Искандеров» прикрыли Забайкалье

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) на одном из полигонов в Забайкальском крае приняли участие в тренировке с выполнением задач по нанесению условных ракетных ударов, в рамках единого дня огня ракетных войск и артиллерии.

В ходе тренировки ракетчики совершили марш в позиционный район, выполнили задачи по развертыванию пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, а также осуществили маскировку и инженерное оборудование позиций.

Штабом соединения оценивалась способность командиров подразделений принимать самостоятельные решения на применение сил в различных условиях обстановки.

Также были проверены практические навыки расчетов пусковых установок по подготовке к стрельбе и выполнению одиночных и групповых ракетных ударов с проведением электронных пусков ракет по целям, имитирующим пункты управления и скопление техники «противника».