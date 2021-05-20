В Москве решили построить погранзаставу на таджикско-афганской границе

Россия поможет Таджикистану построить современную погранзаставу на таджикско-афганской границе, в ближайшее время для этого будет подписано соответствующее соглашение.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

«Мы сегодня обсудили шаги, которые предпринимаются по укреплению таджикско-афганской границы как в контексте деятельности ОДКБ, так и по двусторонней линии. С участием Вооруженных сил России регулярно проводятся учения по отработке контртеррористических действий, и в ближайшее время мы уже рассчитываем подписать межправительственное соглашение, в соответствии с которым мы окажем финансовое содействие в сооружении современной погранзаставы на одном из участков таджикско-афганской границы, — сказал министр. — Мы озабочены активизацией боевиков международных террористических организаций в северных провинциях Афганистана. Готовы — и будем реализовывать это на практике — оказывать Душанбе всю необходимую помощь в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков».