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В Москве решили построить погранзаставу на таджикско-афганской границе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия поможет Таджикистану построить современную погранзаставу на таджикско-афганской границе, в ближайшее время для этого будет подписано соответствующее соглашение.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

«Мы сегодня обсудили шаги, которые предпринимаются по укреплению таджикско-афганской границы как в контексте деятельности ОДКБ, так и по двусторонней линии. С участием Вооруженных сил России регулярно проводятся учения по отработке контртеррористических действий, и в ближайшее время мы уже рассчитываем подписать межправительственное соглашение, в соответствии с которым мы окажем финансовое содействие в сооружении современной погранзаставы на одном из участков таджикско-афганской границы, — сказал министр. — Мы озабочены активизацией боевиков международных террористических организаций в северных провинциях Афганистана. Готовы — и будем реализовывать это на практике — оказывать Душанбе всю необходимую помощь в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков».

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