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Российская газета

Демонстратор российского гибридного авиадвигателя изготовят к 2023 году

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации намерены изготовить демонстратор гибридного авиационного двигателя. Они планируют его представить к 2023 году.

Главный конструктор ОДК Юрий Шмотин отметил, что гибридные силовые установки выделены в отдельное направление, сформирована команда, пишет ТАСС. Определены и конкретные сроки выполнения научно-исследовательских работ - в течение двух лет представят первые результаты.

За эти годы сформируют и требования к компонентам гибридной силовой установки, которая по своим техническим характеристикам не будет уступать газотурбинному двигателю. Юрий Шмотин добавил, что у перспективного двигателя будут преимущества - удельный расход топлива и меньший выброс вредных веществ в атмосферу.

В данной научно-исследовательской работе ОДК сотрудничает со специалистами из Центрального института авиационного двигателестроения. Как предполагается, гибридная силовая установка может в перспективе применяться для беспилотников и многоцелевых вертолетов.


Светлана Цыганкова

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Кто на новенького?
1 комментарий
№1
20.05.2021 06:12
Обзорчик по теме: http://www.remmag.ru/upload_data/files/2017-0304/Saturn3.pdf
И у нас https://russian.rt.com/russia/article/663740-aviatsiya-gibrid-elektrodvigatel-ciam-maks
Раз генератор расходует жидкий азот, значит там сверхпроводимость, а потому и заявляют о КПД 98%.
+1
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