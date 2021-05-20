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Российская газета

Конструктор рассказал о новых возможностях обновленного Ми-28НМ

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Источник изображения: rg.ru

Новейший ударный вертолет Ми-28НМ может быть невидимым для радаров ПВО и самолетов противника. Добиться данного эффекта удалось за счет появившейся после модернизации сверхманевренности "Ночного охотника".

Как рассказал летчик-испытатель ПАО "Роствертол" Владимир Хорев, модернизированный Ми-28НМ может исполнять новую фигуру высшего пилотажа "Воронка на хвост", которая помогает эффективно бороться самолетами и вертолетами противника.

"Суть боевого применения заключается в снижении путевой скорости полета вертолета почти до 0 км/ч - в данном положении вертолет сливается с земной поверхностью для радаров истребителей противника. Затем экипаж занимает удобную позицию для атаки ракетами "воздух - воздух" воздушных объектов противника", - сообщил ТАСС главный конструктор программы "Боевые вертолеты" АО "НЦВ Миль и Камов" Виталий Щербина.

Кроме того, при правильном планировании боевого вылета Ми-28НМ с учетом рельефа местности можно спланировать невидимый для радаров ПВО полет, так как при скоростях от 60 до 100 км/ч у радиолокационных станций войсковой ПВО слабо работает режим селекции движущихся целей.

Однако, как отметил конструктор, данное утверждение пока исходит из результатов моделирования и носит скорее теоретический характер. Проверить гипотезу на практике планируется в ближайшее время с помощью поступившего в войска автоматизированного командного пункта подразделения армейской авиации.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Роствертол
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