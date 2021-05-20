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Какие ритуальные услуги предлагают профессиональные организации

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Ритуальные услуги представляют собой целый комплекс мероприятий. При этом все они связаны с захоронением умершего человека. Некоторые из них предоставляются бесплатно, но за большинство из них необходимо будет заплатить. При этом важно выбрать надежную и качественную компанию, которая возьмет на себя подготовку всех организационных вопросов, связанных с погребением.


В Москве и Московской области осуществлением подобных мероприятий занимается Единая Городская Служба. Она предлагает большой ассортимент услуг по захоронению, а также полное сопровождение похорон.

Специализированная компания готова взять на себя следующие заботы:

  • помощь в оформлении документов;
  • осуществление всех организационных нюансов;
  • консультацию родственников по любым вопросам лично или по горячей линии;
  • предоставление любых видов ритуальных товаров и принадлежностей, в том числе гробов, венков, крестов и прочего;
  • проведение ритуалов захоронения или кремации;
  • предоставление транспорта для гроба и перевозки участвующих в процессии людей;
  • оформление места на территории кладбища;
  • организацию прощания с усопшим;
  • предоставление услуг грузчиков для переноски гроба во время процессии и прощания;
  • проведение церковного отпевания.

Фирма, предоставляющая ритуальные услуги, поможет и с оформление пособия, предназначающегося для погребения. Оно выплачивается близкому человеку, который состоял в родственных связях с умершим. Подобное пособие позволяет вернуть часть денежных средств, потраченных на организацию процесса погребения.

Благодаря большому ассортименту товаров, предлагаемых ритуальными службами, приобрести все необходимые для захоронения вещи можно в одном месте. Обычно компании реализуют следующие разновидности продукции:

  • траурные венки;
  • искусственные и живые цветы;
  • ритуальные корзины;
  • траурные ленты;
  • гробы различных моделей и размеров;
  • одежду и обувь для умерших;
  • текстильные принадлежности для гробов;
  • деревянные и металлические кресты;
  • таблички с годами жизни, именем и фотографией.

Стоимость оказания ритуальных услуг может быть различной. Она складывается из итоговой цены всех заказанных товаров и принадлежностей. Помимо этого, в нее включается транспортные и прочие варианты услуг. Оплатить необходимо и работу агента, который займется организацией всей процессии и сопутствующих мероприятий.

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