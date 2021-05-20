Какие ритуальные услуги предлагают профессиональные организации

Ритуальные услуги представляют собой целый комплекс мероприятий. При этом все они связаны с захоронением умершего человека. Некоторые из них предоставляются бесплатно, но за большинство из них необходимо будет заплатить. При этом важно выбрать надежную и качественную компанию, которая возьмет на себя подготовку всех организационных вопросов, связанных с погребением.

В Москве и Московской области осуществлением подобных мероприятий занимается Единая Городская Служба. Она предлагает большой ассортимент услуг по захоронению, а также полное сопровождение похорон.

Специализированная компания готова взять на себя следующие заботы:

помощь в оформлении документов;

осуществление всех организационных нюансов;

консультацию родственников по любым вопросам лично или по горячей линии;

предоставление любых видов ритуальных товаров и принадлежностей, в том числе гробов, венков, крестов и прочего;

проведение ритуалов захоронения или кремации;

предоставление транспорта для гроба и перевозки участвующих в процессии людей;

оформление места на территории кладбища;

организацию прощания с усопшим;

предоставление услуг грузчиков для переноски гроба во время процессии и прощания;

проведение церковного отпевания.

Фирма, предоставляющая ритуальные услуги, поможет и с оформление пособия, предназначающегося для погребения. Оно выплачивается близкому человеку, который состоял в родственных связях с умершим. Подобное пособие позволяет вернуть часть денежных средств, потраченных на организацию процесса погребения.

Благодаря большому ассортименту товаров, предлагаемых ритуальными службами, приобрести все необходимые для захоронения вещи можно в одном месте. Обычно компании реализуют следующие разновидности продукции:

траурные венки;

искусственные и живые цветы;

ритуальные корзины;

траурные ленты;

гробы различных моделей и размеров;

одежду и обувь для умерших;

текстильные принадлежности для гробов;

деревянные и металлические кресты;

таблички с годами жизни, именем и фотографией.

Стоимость оказания ритуальных услуг может быть различной. Она складывается из итоговой цены всех заказанных товаров и принадлежностей. Помимо этого, в нее включается транспортные и прочие варианты услуг. Оплатить необходимо и работу агента, который займется организацией всей процессии и сопутствующих мероприятий.