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ТАСС

СМИ: Китай успешно вывел на орбиту спутник Haiyang-2D для наблюдения за океанами

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Установка головной части с полезной нагрузкой на ракету-носитель «Чанчжэн-4B» («Великий поход-4В») на космодроме Тайюань. Фото из журнала «Тайкун таньсо»
Установка головной части с полезной нагрузкой на ракету-носитель «Чанчжэн-4B» («Великий поход-4В») на космодроме Тайюань. Фото из журнала «Тайкун таньсо».
Источник изображения: warspot.ru

Аппарат вместе с находящимися на орбите двумя другими спутниками сформирует сеть для высокоточного мониторинга морской среды

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4-Би" (Long March-4B, CZ-4B) успешно вывела в среду на заданную орбиту спутник Haiyang-2D. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) в 12:03 по местному времени (07:03 мск).

Спутник Haiyang-2D предназначен для наблюдения за окружающей средой, в частности морями и океанами. Он способен в режиме реального времени производить мониторинг поверхности воды, высоты волн, направления ветра, температуры воды и других показателей.

Отмечается, что аппарат вместе с находящимися на орбите спутниками Haiyang-2B и Haiyang-2C сформирует сеть для высокоточного мониторинга морской среды.

Нынешний запуск стал 370-м для ракет-носителей "Чанчжэн".

Спутник Haiyang-2B был выведен на орбиту в октябре 2018 года. Запуск спутника Haiyang-2C состоялся в сентябре 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Чанчжэн
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