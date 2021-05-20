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ТАСС

Ростех планирует изготовить демонстратор гибридного авиационного двигателя к 2023 году

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Юрий Шмотин
Заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин.
Источник изображения: Предоставлено пресс-службой ОДК

Специалисты корпорации взаимодействуют по вопросам разработки гибридного двигателя со специалистами Центрального института авиационного двигателестроения, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) планирует изготовить демонстратор технологий гибридной силовой установки к 2023 году. Об этом заявил в среду журналистам главный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

"Сегодня в ОДК у нас сформирована команда, гибридные силовые установки определены как направление. Установлены конкретные сроки выполнения научно-исследовательских работ. <…> Первые результаты мы планируем получить уже в течение двух лет. Это будет демонстратор технологий гибридной силовой установки", - сказал он.

Шмотин также отметил, что к этому времени будут сформированы требования к компонентам гибридной силовой установки "для того, чтобы в периоде плюс четыре года сформировать гибридную силовую установку, которая по своим характеристикам не будет уступать газотурбинному двигателю". Перспективный двигатель также будет иметь существенные преимущества по удельному расходу топлива и воздействию на экологию с точки зрения выброса вредных веществ.

По словам генконструктора ОДК, специалисты корпорации плотно взаимодействуют по вопросам разработки гибридного двигателя со специалистами Центрального института авиационного двигателестроения.

Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация намерена вложить до полумиллиарда рублей в научно-исследовательскую работу по разработке гибридной силовой установки для летательных аппаратов. В перспективе она может быть использована на легких беспилотниках, многоцелевых вертолетах.

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