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Интерфакс-АВН

Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получили военные в Кузбассе

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Защищенный санитарный автомобиль "АС-Линза"
Защищенный санитарный автомобиль (ЗСА) тактического звена (медицинский транспортер) "АС-Линза" на базе К-53949 производства АО "Ремдизель" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018". Кубинка, август 2018 года.
Источник изображения: А.В. Карпенко / bastion-karpenko.ru

Новосибирск. 19 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Новейшие бронеавтомобили для перевозки раненых "Линза" поступили на вооружение в мотострелковое соединение общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Кемеровской области - Кузбассе, сообщает в среду пресс-служба округа.

"Партия из двух санитарных бронеавтомобилей "Линза" с оборудованным отсеком для перевозки раненых пополнила парк боевых машин разведывательного подразделения", - говорится в сообщении.

Санитарный бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь, машина имеет три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, а также крепления для размещения двух - четырех носилок.

В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 из состава семейств "Тайфун". Снаряженная масса автомашины составляет более 15 т, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков. Бронеавтомобиль также способен защитить пассажиров от взрыва до восьми килограммов тротила под днищем. Максимальная скорость машины достигает 105 км/ч.

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