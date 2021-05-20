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Вестник Мордовии

Колесный танк по-украински: БТР-80 пытались скрестить с "адской молотилкой"

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Источник изображения: Фото: Gur Khan attacks!

Советская 57-мм пушка АЗП-57 зенитно-артиллерийского комплекса С-60 в 90-х годах уже не рассматривалась как эффективное средство против воздушных целей.

Однако опыт локальных конфликтов, где применялось это орудие, продемонстрировал, что оно хорошо поражает легкую бронетехнику, укрепления и живую силу.

Поэтому во многих армиях ее стали устанавливать на автомобили и гусеничные машины вроде тягачей МТ-ЛБ.

Источник изображения: Фото: Gur Khan attacks!

На Украине для этих целей решили использовать БТР-80, с которого удалили башню с пулеметным вооружением. Этим своеобразным "колесным танком" пытались заинтересовать иностранных военных, однако ни одна из зарубежных делегаций не заинтересовалась бронемутантом.

Остались к нему равнодушными и чиновники военного ведомства из Киева. В результате в конце 90-х все эксперименты были завершены, а в память о них сохранилась лишь пара фотографий.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БТР-80
МТ-ЛБ
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