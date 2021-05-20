Войти
Lenta.ru

Предприятие «Роскосмоса» впервые продаст оригинал спускаемого аппарата «Союза»

559
0
0
Источник изображения: Фото: пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

«Главкосмос», дочерняя структура «Роскосмоса», впервые продаст оригинал спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-08», на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж Международной космической станции (МКС). Аппарат выставлен на публичную продажу, сообщает РИА Новости.

В «Главкосмосе» уточнили, что цена публично не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров.

«Отработавший корпус настоящего спускаемого аппарата номер 738 миссии "Союз МС-08" может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики», — уточняется в описании аппарата. Также его готовы по заказу поставить за рубеж, установить в указанном месте, или изготовить стенд и систему подсветки.

Генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов заявил, что если объект представит интерес, то «Главкосмос» сможет в дальнейшем предлагать заказчикам спускаемые аппараты, «например по завершении туристических миссий».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» намерен выделить на первый этап изучения Венеры 318 миллионов рублей. Согласно данным госзакупок, «Роскосмос» заключает контракт с НПО Лавочкина на разработку технического предложения. 318,2 миллиона рублей необходимо освоить до марта 2023 года.

14 мая Мосгорсуд признал законным приговор в виде штрафа бывшему гендиректору «Главкосмоса», дочерней структуры «Роскосмоса», Денису Лыскову за злоупотребления при реализации проекта по созданию модели экраноплана, предназначенного для спасения космонавтов.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Экраноплан
Похожие новости
26.11.2019
Полетит - не полетит: у Роскосмоса есть замечания к "Прогрессу"
27.07.2018
Повелитель батута
28.07.2017
Глава представительства ЕКА в России: нам необходимо продолжать сотрудничество
31.08.2015
Какой скафандр самый умный
01.07.2014
Роскосмос открещивается от лунного туризма
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:53
  • 14
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 20.05 11:45
  • 3
Российский ПТУР сжег израильский танк «Меркава»
  • 20.05 11:20
  • 1
В основе обновленной стратегии нацбезопасности лежит баланс сильной державы и благополучия человека - замсекретаря Совбеза РФ
  • 20.05 11:18
  • 1
Defence 24 (Польша): Россия меняет разведывательные Су-24МР на беспилотники и Су-34
  • 20.05 08:57
  • 5
Плавучие аэродромы: какие авианосцы могут построить для ВМФ России
  • 20.05 07:32
  • 3
Объем рынка интеллектуального производства к 2028 году достигнет $590 млрд
  • 20.05 07:28
  • 34
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 20.05 06:12
  • 1
Демонстратор российского гибридного авиадвигателя изготовят к 2023 году
  • 20.05 03:17
  • 2
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 19.05 23:10
  • 19
Что ждет Россию в космосе
  • 19.05 22:45
  • 3
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 19.05 22:23
  • 14
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 19.05 22:07
  • 7
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 19.05 20:18
  • 70
Гарант ядерной безопасности России
  • 19.05 16:34
  • 1
Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов