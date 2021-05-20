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Известия.ru

Спускаемый модуль корабля «Союз МС-08» выставили на продажу

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Источник изображения: Фото: trade.glavkosmos.com

Корпус спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-08» впервые выставлен на продажу. Соответствующее объявление было опубликовано в среду, 19 мая, на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли компании «Главкосмос» — космического оператора государственной корпорации «Роскосмос».

В пресс-релизе отмечается, что модуль может стать «прекрасным выставочным экспонатом» для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику.

«Корпус спускаемого аппарата № 738 миссии «Союз МС-08» размещен на портале «Главкосмоса» для реализации... Спускаемый аппарат является собственностью Госкорпорации «Роскосмос» и с согласия собственника предлагается потенциальному заказчику», — говорится в сообщении, опубликованном на портале «Главкосмос».

Российский космический корабль «Союз МС-08» стартовал в марте 2018 года с космодрома Байконур и доставил на Международную космическую станцию (МКС) экипаж в составе Олега Артемьева — командира корабля и космонавта «Роскосмоса», и двух борт-инженеров астронавтов НАСА Эндрю Фостейла и Ричарда Арнольда. В октябре 2018 года спускаемый космический аппарат совершил удачную посадку на территории Казахстана, вернув весь экипаж с МКС на Землю. Продолжительность пребывания космонавтов на орбите составила 197 суток.

В понедельник, 17 мая, «Роскосмос» выделил 318 млн рублей на первый этап создания российской автоматической станции для исследования Венеры.

Запуск автоматической станции «Венера-Д» планируется в ноябре 2029 года с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Восточный.

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Восточный Космодром
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Союз ПКК
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