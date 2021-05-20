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РИА Новости

Российских летчиков могут впервые снарядить пистолетами-пулеметами

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Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома "Хмеймим" в Сирии
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома "Хмеймим" в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В комплекты выживания российских военных летчиков планируется впервые включить стрелковое оружие - пистолет-пулемет ППК-20 и пистолет Лебедева компактный, данные образцы были выбраны военными летчиками в ходе проведенных в начале года военно-технических экспериментов, сообщили РИА Новости два источника в авиастроительной отрасли.

На сегодняшний день в носимый аварийный запас пилотов боевой авиации входят предметы первой необходимости, такие как аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и т.д. Укладка НАЗ располагается в катапультируемом кресле и крепится к подвесной системе летчика. Ошибочно считается, что в НАЗ входит автомат Калашникова, на самом деле пилот может взять с собой только личное стрелковое оружие в летный комбинезон, обычно это пистолет Макарова или Стечкина и несколько гранат.

"В рамках выполнения поручения министра обороны РФ Сергея Шойгу заинтересованные органы военного управления спланировали включение в штатный комплект выживания летчиков Воздушно-космических сил РФ двух образцов стрелкового оружия с боеприпасами. В том числе укладку НАЗ планируется комплектовать пистолетами-пулеметами, а экипажи снабжать пистолетами для размещения в нательной разгрузке", - сообщил один из собеседников агентства.

Другой источник отметил, что "в начале года состоялись военно-технические эксперименты с задействованием нескольких десятков экипажей истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации, которые в рамках закрытого опроса поставили наивысший бал комплексу пистолет-пулемет ППК-20 плюс пистолет ПЛК". Он уточнил, что всего в испытаниях участвовало четыре российских компании-производителя стрелкового оружия.

"Сейчас ожидается, что командование Воздушно-космических сил утвердит своим решением выбор военных летчиков о принятии на снабжение нового комплекта оружия", - добавил второй собеседник.

Источники в авиапроме отметили, что стрелковое оружие будет включаться в комплекты выживания всей линейки российских боевых самолетов, включая истребители Су-27, Су-30СМ, Су-35, Су-57, МиГ-29 и МиГ-35, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34.

Пистолет-пулемет ППК-20 разработан под патрон 9х19 Парабеллум на базе пистолета-пулемета "Витязь-СН". ППК-20 оснащается прибором малошумной стрельбы, новым складным прикладом, имеет эргономическую пистолетную рукоятку. Пистолет-пулемет питается магазинами на 30 патронов и имеет массу 2,9 килограмма. Пистолет Лебедева компактный также разработан под патрон 9х19. Он имеет уменьшенные габариты, что повышает удобство его ношения.

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