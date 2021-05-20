Окончательный облик робота для открытого космоса утвердят в 2022-2023 годах

Работы по созданию "Теледроида" начались в декабре прошлого года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Утверждение окончательного облика робота "Теледроид" для открытого космоса запланировано на 2022-2023 годы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО "Андроидная техника".

"Окончательный облик робота будет утвержден в период с 2022 года по 2023 год, после того как мы получим и утвердим полностью все комплектующие и компоненты, которые будут входить в его состав", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в организации, торсовая часть будет повторять контуры человеческого тела, а нижней частью он будет крепиться на базовую поверхность, либо на манипулятор. Верхняя антропоморфная часть, пояснили в пресс-службе, необходима для управления роботом либо с корабля, либо с Земли при помощи копирующего костюма (экзоскелета).

В конце марта НПО "Андроидная техника" подписало контракт с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" на создание робототехнического комплекса нового поколения, предназначенного для выхода в открытый космос. Первый опытный образец его научной аппаратуры появится в феврале 2022 года. Сейчас прорабатывается облик робота-космонавта, его компоненты, протоколы стыковки с МКС. В конце января в организации сообщили ТАСС, что работы по созданию робота начались 1 декабря 2020 года.