Войти
ТАСС

Окончательный облик робота для открытого космоса утвердят в 2022-2023 годах

576
0
0
Робот Федор на стенде НПО "Андроидная Техника"
Робот Федор на стенде НПО "Андроидная Техника".
Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Работы по созданию "Теледроида" начались в декабре прошлого года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Утверждение окончательного облика робота "Теледроид" для открытого космоса запланировано на 2022-2023 годы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО "Андроидная техника".

"Окончательный облик робота будет утвержден в период с 2022 года по 2023 год, после того как мы получим и утвердим полностью все комплектующие и компоненты, которые будут входить в его состав", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в организации, торсовая часть будет повторять контуры человеческого тела, а нижней частью он будет крепиться на базовую поверхность, либо на манипулятор. Верхняя антропоморфная часть, пояснили в пресс-службе, необходима для управления роботом либо с корабля, либо с Земли при помощи копирующего костюма (экзоскелета).

В конце марта НПО "Андроидная техника" подписало контракт с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" на создание робототехнического комплекса нового поколения, предназначенного для выхода в открытый космос. Первый опытный образец его научной аппаратуры появится в феврале 2022 года. Сейчас прорабатывается облик робота-космонавта, его компоненты, протоколы стыковки с МКС. В конце января в организации сообщили ТАСС, что работы по созданию робота начались 1 декабря 2020 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АТ НПО
Проекты
2020-й год
МКС
Робот
РТК
Похожие новости
19.05.2021
Разработчик робота "Теледроид" рассчитывает, что он сможет работать на орбите 3-4 года
12.05.2021
В России создадут робота для работы в открытом космосе
23.03.2020
Роскосмос и "Андроидная техника" еще не подписали договор о создании робота-пилота "Орла"
16.12.2019
Россия и Япония разработают лунного робота
13.09.2019
В Роскосмосе рассказали, когда начнут собирать российского робота для открытого космоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:53
  • 14
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 20.05 11:45
  • 3
Российский ПТУР сжег израильский танк «Меркава»
  • 20.05 11:20
  • 1
В основе обновленной стратегии нацбезопасности лежит баланс сильной державы и благополучия человека - замсекретаря Совбеза РФ
  • 20.05 11:18
  • 1
Defence 24 (Польша): Россия меняет разведывательные Су-24МР на беспилотники и Су-34
  • 20.05 08:57
  • 5
Плавучие аэродромы: какие авианосцы могут построить для ВМФ России
  • 20.05 07:32
  • 3
Объем рынка интеллектуального производства к 2028 году достигнет $590 млрд
  • 20.05 07:28
  • 34
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 20.05 06:12
  • 1
Демонстратор российского гибридного авиадвигателя изготовят к 2023 году
  • 20.05 03:17
  • 2
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 19.05 23:10
  • 19
Что ждет Россию в космосе
  • 19.05 22:45
  • 3
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 19.05 22:23
  • 14
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 19.05 22:07
  • 7
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 19.05 20:18
  • 70
Гарант ядерной безопасности России
  • 19.05 16:34
  • 1
Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов