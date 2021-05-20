Хуаньцю шибао (Китай): исследования космоса не должны увязнуть в идеологической борьбе

В прошлом веке США участвовали в космической гонке с СССР, будет ли и сейчас нечто подобное, но с Поднебесной, которая стремительно осваивает космос? Китай заявляет: никакой конкуренции, только сотрудничество. Но это идет вразрез с позицией некоторых стран, провозглашающих космос новым полем битвы.

Ранним утром 15 мая зонд "Тяньвэнь-1" успешно приземлился в заранее выбранной зоне на юге равнины Утопия на поверхности Марса, что ознаменовало успех первой миссии Китая по исследованию Красной планеты. Это еще одно большое достижение Китайской Народной Республики в области освоения космоса с момента успешного запуска 29 апреля базового модуля космической станции "Тяньхэ".

Хотя китайский народ очень гордится этим, мы также видели, как некоторые западные СМИ использовали "фильтр загробного мира" для освещения космической деятельности Китая.

Фактически с тех пор, как человечество запустило первый искусственный спутник, освоение космоса никогда не было гармоничным. Космическая гонка во время холодной войны была соревнованием между Соединенными Штатами и Советским Союзом за высшее звание ведущей космической державы. Она возникла в результате гонки ядерных вооружений из-за создания баллистических ракет двумя странами после Второй мировой войны. Технологическое преимущество такой вехи, как стремительное освоение космоса, считалось не только необходимым условием для сохранения национальной безопасности, но и символом идеологической прогрессивности. Космическая гонка способствовала инновационным усилиям по запуску искусственных спутников, отправке беспилотных космических зондов к Луне, Венере и Марсу, а также полетам человека в космос на низкой околоземной орбите и к Луне.

Более того, в условиях фактического упадка Голливуда и утраты оригинальности его функции на идеологическом уровне с подачи американского правительства начали переходить к Кремниевой долине. По сравнению с эпохой холодной войны, самая большая разница в настоящее время заключается в том, что в этом раунде космической гонки транснациональный капитал играет беспрецедентно важную роль, а "целью" является Марс. Стив Джобс однажды публично отметил, что непрерывное продолжение деятельности Илона Маска в области автомобилей на новых источниках энергии, городов на солнечной энергии, сверхскоростных железных дорог, искусственного интеллекта, особенно исследования космического пространства SpaceX, займет высоты будущего культурного воображения.

Именно поэтому сейчас, после более чем 70-летнего накопления опыта, когда Китай начал ускорять свое продвижение в космической сфере, американские политики, СМИ и технологические компании объединились, чтобы очернить его. Поскольку это абсолютно высокотехнологичная область, они также определили Китай как представителя идеологической прогрессивности.

С другой стороны, освоение Китаем космоса знаменует начало программы "Ультра-2020" (Чаоцзи-2020). В ближайшей перспективе, во-первых, Китай завершит строительство долговременной пилотируемой околоземной модульной космической станции. Завершение строительства МКС ожидается примерно в 2022 году. Она сможет обеспечивать продолжительную экспедицию из трех астронавтов на орбите в течение 10 лет. Китай планирует открыть МКС для сотрудничества с международным сообществом и сделать ее глобальной платформой для совместного использования и исследования космического пространства.

Во-вторых, Китай реализовал третий этап миссии исследования Луны "Чанъэ-5", осуществил возвращение беспилотных зондов с образцами на поверхность Луны, и общая цель трехступенчатого плана лунного исследовательского проекта была успешно выполнена.

В-третьих, навигационная спутниковая глобальная система "Бэйдоу" представляет собой комплексную навигационную группировку, состоящую из 30 спутников, и диапазон ее услуг охватывает весь мир. Она совместима и взаимодействует с системами GPS, ГЛОНАСС (российская глобальная спутниковая навигационная система, прим. пер.) и "Галилео" (европейская спутниковая навигационная система, прим. пер.) и действительно может называться "Китайский "Бэйдоу", всемирный "Бэйдоу"".

В-четвертых, был совершен успешный запуск и вывод на орбиту спутника системы наблюдения за поверхностью Земли с высоким разрешением.

В-пятых, планируется создание группировки сети мобильной связи на низкой орбите "Хунъянь". Группировка будет состоять из сотен спутников, работающих на орбитальной высоте более 1000 километров, и ожидается, что они будут выведены на орбиту в 2023 году.

В долгосрочной перспективе, примерно к 2030 году будут реализованы ракета-носитель тяжелого класса "Чанчжэн-9", система обслуживания и ремонта космических аппаратов на орбите, интегрированная космическая и наземная информационная сеть, космическая инфраструктура следующего поколения, отбор проб и возвращение зондов с Марса и астероидов, а также будет реализован проект "Миинь" - крупный инженерный проект, направленный на исследование космоса для поиска обитаемых планет, близких к Солнечной системе. Все это делает Китай одной из ведущих аэрокосмических держав в мире.

На протяжении многих лет Китай всегда придерживался концепции открытого сотрудничества в области космоса. Совместное коммюнике о возможностях международного сотрудничества на китайской модульной космической станции, сделанное Китаем и Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства, является лучшим доказательством. Мы сердечно приглашаем страны всего мира принять активное участие в использовании будущей китайской космической станции для осуществления сотрудничества внутри МКС и вне ее. За более чем год активного продвижения открытость Китая привела к появлению множества партнеров и проектов для сотрудничества. Это резко контрастирует с позицией некоторых стран и организаций по созданию космических войск и провозглашению космоса новым полем битвы, и позиция КНР получила широкое одобрение во всем мире.

В Соединенных Штатах многие ученые призывают Китай и США укреплять сотрудничество в области космоса. Обязательным условием для этого является то, что "Волчья поправка" Соединенных Штатов (запрет Китаю на сотрудничество с NASA, прим. пер.) должна быть отменена, иначе говорить о любом существенном сотрудничестве невозможно. Сотрудничество, возможно, придется начинать со скромных областей, таких как обмен данными дистанционного зондирования. Китай и США также могут обсудить совместные усилия по сокращению пояса космического мусора, который окружает Землю и угрожает всему человечеству. Что важнее всего, сотрудничество может быть расширено до совместных пилотируемых космических полетов. Целью является создание совместной лунной базы, чтобы не увязнуть в очередной космической гонке.

На протяжении десятилетий космические путешествия давали человечеству возможность увидеть мир с новой стороны. Астронавт Майкл Коллинз, который когда-то находился на борту американского "Аполлона-11", сказал: "Поражает, насколько хрупкой выглядит Земля". Китайские астронавты, должно быть, испытывают схожие чувства, когда смотрят на Землю. Космическое сотрудничество может стать благоприятной возможностью для изменения человеческого мышления и способствовать смягчению напряженности между Китаем и США. Это хорошо для всех стран и нашей общей планеты.

Чжан Баосинь (张宝鑫) - директор по планированию Рентгенологического центра Китайской корпорации авиационной промышленности

Чжан Баосинь (张宝鑫)